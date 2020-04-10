В Бога надо верить, но и себя беречь, – заместитель Кличко о вспышке COVID-19 в лавре

В Киево-Печерской лавре зафиксировали 26 больных COVID-19. Заместитель городского головы Киева Владимир Прокопов назвал это ярким примером, который показывает, что святое причастие – не спасает от смертельного недуга.

Это он заявил в эфире 24 канала, а также призвал всех украинцев не пренебрегать собственным здоровьем.

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"Это яркий пример той "беспечности", которую демонстрировали представители Киево-Печерской лавры, когда говорили, что болезнь надуманная и призвали всех причащаться из одной ложки. Я из верующей семьи, в Бога надо верить, но себя беречь тоже. К безответственных руководителей отдельное вопросы и по этому поводу будут приниматься отдельные решения ", – сказал Прокопов.

Он призвал всех оставаться на Пасху дома и отметил, что в 2020 году тоже отпразднует пасхальные праздники в узком семейном кругу.

За 37 лет не было ни разу, чтобы мы не праздновали Пасху всей семьей. Этот год будет первым. Мы будем в разных городах Украины. Надо понимать, что мы хотим праздновать Пасху еще много лет, а не в последний раз, – пояснил заместитель Кличко.

По его словам, смертей от COVID-19 в Киеве вдвое меньше, чем тех, кто выздоровел. За последние сутки заболели еще 13 человек.

"Досадно то, что кроме пенсионеров у нас есть случаи заболевания среди детей. В частности, вчера зафиксировали болезнь у 14-летней девушки", – сказал заместитель городского головы.

Он добавил, что сейчас все пациенты чувствуют себя хорошо. Большинство из них лечатся дома под наблюдением врачей, а 4 из них – госпитализированы в больницу. Прокопов отметил, что больные строго придерживаются самоизоляции.

Я думаю, что на это влияет даже не штраф, а сознание людей. Они поняли, что COVID-19 – это точно не шутка. От него умирают люди,

– сказал Прокопов.

Также он рассказал, что в Киеве случилось примерно 10 пожаров в разных частях города из-за поджога травы. Прокопов обвиняет в этом людей и их безответственность. Из-за значительных пожаров ухудшилась и качество воздуха в столице.

"Признавая проблему с воздухом хочу успокоить киевлян, наши спасатели справляются с этими пожарами. Они ликвидируются своевременно и качественно. Прогнозирую, что скоро наступит значительное улучшение", – подтвердил заместитель мэра.



Новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала