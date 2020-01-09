В Борисполе сотрудницу управления образования ранили из арбалета: фото

Инцидент произошел в Борисполе Киевской области. Примерно в 17: 00 неизвестный попал в женщину из арбалета. Известно, что потерпевшая шла в сторону своего дома из магазина.

Как сообщил секретарь горсовета Борисполя Ярослав Годунок в своем фейсбуке, пострадавшей оказалась сотрудница управления образования Нина Ковадло.

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Годунок отметил, что выстрел мог быть смертельным. Стрелок попал в запястье женщины, стрела прошла насквозь под кожей и попала в припаркованное авто. Очевидцы происшествия вызвали "скорую", врачам удалось остановить кровотечение. Сейчас состояние женщины стабильное.

Смотрите фото с места события (18+) / Автор: сайт " Это Борисполь":

Ранее в Киеве на улице Драйзера неизвестные устроили вооруженное нападение на охрану торгового рынка. Пресс-служба полиции Киева сообщила, что неизвестные открыли огонь по киоскам и бросили на территорию рынка дымовую шашку. К счастью, никто не пострадал. Кроме этого, по информации Будилова, злоумышленники устроили три поджога.