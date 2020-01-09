12:10
9 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Ребрендинг МИД России. Мокрая традиция космонавтов
      Вєсті Кремля
      21:29, 7 января
      Вести.UA. Жир: Аваков останавливает путч Порошенко. Ложь Медведчука
      Вєсті.UA
      17:45, 7 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      В Борисполе сотрудницу управления образования ранили из арбалета: фото

      196 Читати новину українською
      В Борисполе сотрудницу управления образования ранили из арбалета / www.borispol.org.ua

      Инцидент произошел в Борисполе Киевской области. Примерно в 17: 00 неизвестный попал в женщину из арбалета. Известно, что потерпевшая шла в сторону своего дома из магазина.

      Как сообщил секретарь горсовета Борисполя Ярослав Годунок в своем фейсбуке, пострадавшей оказалась сотрудница управления образования Нина Ковадло.

      К теме: В России человек вместо фейерверков устроил стрельбу: видео

      Годунок отметил, что выстрел мог быть смертельным. Стрелок попал в запястье женщины, стрела прошла насквозь под кожей и попала в припаркованное авто. Очевидцы происшествия вызвали "скорую", врачам удалось остановить кровотечение. Сейчас состояние женщины стабильное.

      Смотрите фото с места события (18+) / Автор: сайт " Это Борисполь":

      Ранее в Киеве на улице Драйзера неизвестные устроили вооруженное нападение на охрану торгового рынка. Пресс-служба полиции Киева сообщила, что неизвестные открыли огонь по киоскам и бросили на территорию рынка дымовую шашку. К счастью, никто не пострадал. Кроме этого, по информации Будилова, злоумышленники устроили три поджога.

      Что делать, если пропал голос
      сегодня
      4387
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости Киева Стрельба Новости Борисполя
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:00 Война отменяется: почему Трамп передумал
      Олександр Баунов 145
      сегодня , 08:02 Главные новости 8 января: катастрофа украинского самолета в Иране, атака Ирана на базы США
      Ірина Кошанська 1950
      4 января , 10:00 Когда одежда вызывает аллергию: как распознать и лечить
      177
      сегодня , 07:02 Сколько алиментов должны платить родители в 2020 году
      Ірина Поліщук 654
      сегодня , 06:30 Мировые СМИ о крушении самолета МАУ в Иране: версии противоречивы
      Світлана Попова 3465
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук