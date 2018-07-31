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В "Борисполе" совершил аварийную посадку самолет из Львова: пассажир описал инцидент

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В "Борисполе" совершил аварийную посадку самолет МАУ, следовавший из Львова в Египет
В "Борисполе" совершил аварийную посадку самолет МАУ, следовавший из Львова в Египет / Иллюстративное фото

В понедельник, 30 июля, в аэропорту "Борисполь" совершил аварийную посадку самолет авиакомпании МАУ, следовавший из Львова в египетский Шарм-эль-Шейх. Причиной вынужденной посадки авиасудна стало то, что в двигатель самолета попала птица.

Об этом на своей странице в Facebook написал сотрудник полиции Игорь Зинкевич.

"30.07.2018 в 21:00 рейс PS5265 Львов – Шарм-эль-Шейх совершил аварийную посадку в Борисполе, Киев, после попадания птицы в двигатель. Пока неизвестно, когда будет следующий самолет из Киева", – говорится в сообщении Зинкевича.

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В свою очередь пассажир самолета Алексей Башкирцев написал в своем Facebook, что птица попала в левый двигатель самолета во время взлета. Из-за этого самолет не мог набрать нужную высоту, его кренило. Пассажиры были напуганы.

Те моменты, когда говорят "выжили". Спасибо команде МАУ за жизнь. История простая: на взлете рейса Львов – Шарм в левый двигатель врезается стая птиц, и самолет не может набрать высоту, и вот-вот коснется земли вперед носом. Но набирание высоты продолжается, пилот дрожащим голосом предлагает... молчание "всем успокоиться". Набирание высоты продолжается с наклоном в одну сторону,
– говорится в сообщении пассажира самолета.

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"Сесть невозможно, самолет полон топлива, и начинается "самая длинная дорога над Украиной" – 4,5 часа крутится на одном месте, сжигая топливо, и заказывая полосу аварийной посадки в Киеве. Молитвы, успокоения стюардессами людей и сели в Киеве!", – написал Башкирцев.

 

Теги: Новости Украины Новости Киева Египет Чрезвычайное происшествие авиация Новости Львова Новости Борисполя
Источник: 24 канал
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