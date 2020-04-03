В Черновцах несмотря на жесткий карантин более 100 человек прощаются с погибшим военным: фото

В Черновцах прощаются с погибшим на Донбассе военным 23-летним Александром Маланчуком. Несмотря на суровый карантин и рекомендации оставаться дома из-за вспышки коронавируса в городе и регионе, более сотни буковинцев все же вышли на центральную площадь Черновцов.

Там с участием оркестра, священников и братьев погибшего военного происходит торжественная церемония прощания. Большинство людей пришли в защитных масках. Фото с церемонии распространяют местные сайты.

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Александр Маланчук погиб 31 марта 2020 года во время боевых действий в Донецкой области. Он получил огнестрельное ранение.

Черновчанин Маланчук был командиром взвода 10 горно-штурмовой бригады. В честь погибшего 2 апреля на Буковине объявили День траура.

Заметим, что во время прощания с погибшим воином люди не соблюдали дистанцию, рекомендованную при карантинных ограничениях через коронавирус.

Прощание с погибшим на Донбассе Александром Маланчуком / Фото ACC и скриншоты с камер наблюдения

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