В Черновцах несмотря на жесткий карантин более 100 человек прощаются с погибшим военным: фото
В Черновцах прощаются с погибшим на Донбассе военным 23-летним Александром Маланчуком. Несмотря на суровый карантин и рекомендации оставаться дома из-за вспышки коронавируса в городе и регионе, более сотни буковинцев все же вышли на центральную площадь Черновцов.
Там с участием оркестра, священников и братьев погибшего военного происходит торжественная церемония прощания. Большинство людей пришли в защитных масках. Фото с церемонии распространяют местные сайты.
Тем временем Черновицкую область закрывают на въезд и выезд: обнаружили еще 28 больных
Александр Маланчук погиб 31 марта 2020 года во время боевых действий в Донецкой области. Он получил огнестрельное ранение.
Черновчанин Маланчук был командиром взвода 10 горно-штурмовой бригады. В честь погибшего 2 апреля на Буковине объявили День траура.
Заметим, что во время прощания с погибшим воином люди не соблюдали дистанцию, рекомендованную при карантинных ограничениях через коронавирус.
Прощание с погибшим на Донбассе Александром Маланчуком / Фото ACC и скриншоты с камер наблюдения
Буковина и коронавирус: основное
- Черновицкая область занимает второе место (после Киева) в Украине по количеству инфицированных коронавирусом. Именно из этого региона в государстве началась вспышка COVID-19.
- Сначала местные власти закрыли въезды в пяти селах, где зафиксировали вспышки инфекции: Чагор, Лужаны, Большой Кучуров, Коленковцы, Топоровцы.
- По состоянию на 3 апреля все въезды и выезды из региона заблокированы – область на карантине.
- В самих Черновцах тоже действуют строгие ограничения: горожан просят оставаться дома, движение общественного транспорта ограничено.
- По состоянию на 3 апреля известно о 171 больном коронавирусом в Черновицкой области, от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 5 человек.
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