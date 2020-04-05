В честь умершего Ивана Вакарчука на фасаде ратуши во Львове разместили баннер

Выдающегося львовянина Ивана Вакарчука не стало 4 апреля, многолетний ректор Львовского национального университета имени Ивана Франко умер на 74-м году жизни. В его честь на фасаде ратуши во Львове разместили баннер.

Об этом рассказали на сайте Львовского городского совета.

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Украинский физик, политик, общественный деятель, бывший министр образования Украины и ректор Львовского национального университета имени Ивана Франко Иван Вакарчук умер 4 апреля.

Похоронят известного львовянина на Лычаковском кладбище – там же, где в свое время похоронили Ивана Франко, Маркиана Шашкевича, Соломию Крушельницкую, Владимира Ивасюка и многих других выдающихся украинцев.



Община города скорбит по поводу потери и соболезнует родным выдающегося львовянина

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В 2010 Львовский городской совет предоставил Ивану Вакарчуку звание "Львовянин года" за выдающиеся достижения в научной, научно-педагогической и организационной деятельности и успешные реформы в области образования.

Об Иване Вакарчуке: очень коротко

Ученый-физик: доктор физико-математических наук, заслуженный деятель науки и техники Украины, автор более 200 работ, основатель научных журналов "Журнал физических исследований" и "Мир физики".

Политик и общественный деятель: в 2007 – 2010 годах был министром образования и науки Украины.

Много лет работал ректором Львовского университета: в 1990 – 2007 и 2010 – 2013 годах.

В 2007 году получил награду "Герой Украины".

Отец известного музыканта (лидера группы "Океан Эльзы") и политика Святослава Вакарчука.

Биография Ивана Вакарчука – в материале 24 канала.