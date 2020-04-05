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      В честь умершего Ивана Вакарчука на фасаде ратуши во Львове разместили баннер

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      Иван Вакарчук умер 4 апреля / Коллаж 24 канала

      Выдающегося львовянина Ивана Вакарчука не стало 4 апреля, многолетний ректор Львовского национального университета имени Ивана Франко умер на 74-м году жизни. В его честь на фасаде ратуши во Львове разместили баннер.

      Об этом рассказали на сайте Львовского городского совета. 

      Читайте также Воспитал несколько поколений патриотов, – реакция украинцев на смерть Ивана Вакарчука

      Украинский физик, политик, общественный деятель, бывший министр образования Украины и ректор Львовского национального университета имени Ивана Франко Иван Вакарчук умер 4 апреля.

      Похоронят известного львовянина на Лычаковском кладбище – там же, где в свое время похоронили Ивана Франко, Маркиана Шашкевича, Соломию Крушельницкую, Владимира Ивасюка и многих других выдающихся украинцев. 


      Община города скорбит по поводу потери и соболезнует родным выдающегося львовянина

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      В 2010 Львовский городской совет предоставил Ивану Вакарчуку звание "Львовянин года" за выдающиеся достижения в научной, научно-педагогической и организационной деятельности и успешные реформы в области образования.

      Об Иване Вакарчуке: очень коротко

      • Ученый-физик: доктор физико-математических наук, заслуженный деятель науки и техники Украины, автор более 200 работ, основатель научных журналов "Журнал физических исследований" и "Мир физики".
      • Политик и общественный деятель: в 2007 – 2010 годах был министром образования и науки Украины.
      • Много лет работал ректором Львовского университета: в 1990 – 2007 и 2010 – 2013 годах.
      • В 2007 году получил награду "Герой Украины".
      • Отец известного музыканта (лидера группы "Океан Эльзы") и политика Святослава Вакарчука.

      Биография Ивана Вакарчука – в материале 24 канала.

      Редакция 24 канала выражает соболезнования семье и близким Ивана Вакарчука.

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Потери Новости Львова Умер Иван Вакарчук
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