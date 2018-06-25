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В Днепре неподалеку от Херсона археологи нашли 2 средневековых корабля 17 века

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В реке Днепр неподалеку от Херсона археологи нашли 2 средневековых деревянных корабля, датированные семнадцатым веком, которые, вероятно, могли принадлежать балтийским странам или Турции.

Один корабль сделан из сосновых досок: длиной 40 метров, и 12 – в ширину. Второе судно дубовое, вдвое меньше.

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Это мог быть какой-то турецкий караван, который двигался в какую-то из турецких крепостей, но не дошел. Они погибли в каких-то чрезвычайных обстоятельствах. Например, это могла быть стычка с запорожцами или какая-то внезапная ночная атака,
– рассказал руководитель экспедиции Дмитрий Кобалия.

Пока судьба находок – под вопросом, ведь, чтобы раскопать корабли, поднять их и реставрировать нужны миллионы. И хранить их негде.

Необходимо соответствующее помещение, где все эти корабли можно будет показывать, демонстрировать. Хоть мы все говорим о музее кораблей, но это миф,
– отметил Дмитрий Кобалия.

Полноценное подводное исследование найденных кораблей запланировали на следующий год. Пока же из них подняли обломки посуды, корабельную фурнитуру и маленькую глиняную трубку.

Самая яркая подобная находка – это, обычно, трубка. Это такая интересная находка, и она в идеальном состоянии, не смотря, что была 300 лет под водой,
– прокомментировал историк Вячеслав Зайцев.

Между тем, десяток древних судов и лодок поднятых из Днепра в годы независимости, сейчас стоят в тесном металлическом ангаре. О музее национального судоходства – таком, как в Швеции или Великобритании ученые пока только мечтают.

Теги: Новости Украины Новости Турции Новости Херсона Водный транспорт История
Источник: 24 канал
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