У Дніпрі неподалік Херсону археологи знайшли 2 середньовічні кораблі XVII століття

У Дніпрі неподалік Херсону археологи знайшли 2 середньовічні кораблі XVII століття553 Читать новость на русском
У річці Дніпро неподалік Херсону археологи знайшли 2 середньовічні дерев‘яні кораблі, датовані сімнадцятим століттям, які, ймовірно, могли належати балтійським країнам або Туреччині.
Один корабель зроблений із соснових дощок: завдовжки 40 метрів, і 12 – завширшки. Друге судно дубове, вдвічі менше.
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Це міг бути якийсь турецький караван, який рухався в якусь із турецьких фортець, але не дійшов. Вони загинули в якихось надзвичайних обставин. Наприклад, це могла бути сутичка з запорожцями чи якась раптова нічна атака,
– розповів керівник експедиції Дмитро Кобалія.
Поки доля знахідок – під питанням, адже, аби розкопати кораблі, підняти їх та реставрувати потрібні мільйони. Та й зберігати їх немає де.
Необхідно відповідне приміщення, де всі ці кораблі можна буде показувати, демонструвати. Хоча ми все говоримо про музей кораблів, але це міф,
– зазначив Дмитро Кобалія.
Повноцінне підводне дослідження знайдених кораблів запланували на наступний рік. Поки ж з них підняли уламки посуду, корабельну фурнітуру та маленьку глиняну люльку.
Найяскравіша подібна знахідка – це, звичайно що, люлька. Це така цікава знахідка, і вона в ідеальному стані, не дивлячись, що була 300 років під водою,
– прокоментував історик В’ячеслав Зайцев.
Тим часом, десяток древніх суден і човнів піднятих з Дніпра у роки незалежності, нині стоять у тісному металевому ангарі. Про музей національного судноплавства – такий, як у Швеції чи Британії науковці поки що лише мріють.
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