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У Дніпрі неподалік Херсону археологи знайшли 2 середньовічні кораблі XVII століття

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У річці Дніпро неподалік Херсону археологи знайшли 2 середньовічні дерев‘яні кораблі, датовані сімнадцятим століттям, які, ймовірно, могли належати балтійським країнам або Туреччині.

Один корабель зроблений із соснових дощок: завдовжки 40 метрів, і 12 – завширшки. Друге судно дубове, вдвічі менше.

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Це міг бути якийсь турецький караван, який рухався в якусь із турецьких фортець, але не дійшов. Вони загинули в якихось надзвичайних обставин. Наприклад, це могла бути сутичка з запорожцями чи якась раптова нічна атака,
– розповів керівник експедиції Дмитро Кобалія.

Поки доля знахідок – під питанням, адже, аби розкопати кораблі, підняти їх та реставрувати потрібні мільйони. Та й зберігати їх немає де.

Необхідно відповідне приміщення, де всі ці кораблі можна буде показувати, демонструвати. Хоча ми все говоримо про музей кораблів, але це міф,
– зазначив Дмитро Кобалія.

Повноцінне підводне дослідження знайдених кораблів запланували на наступний рік. Поки ж з них підняли уламки посуду, корабельну фурнітуру та маленьку глиняну люльку.

Найяскравіша подібна знахідка – це, звичайно що, люлька. Це така цікава знахідка, і вона в ідеальному стані, не дивлячись, що була 300 років під водою,
– прокоментував історик В’ячеслав Зайцев.

Тим часом, десяток древніх суден і човнів піднятих з Дніпра у роки незалежності, нині стоять у тісному металевому ангарі. Про музей національного судноплавства – такий, як у Швеції чи Британії науковці поки що лише мріють.

Теги: Новини України Історія Водний транспорт Новини Херсона Новини Туреччини
Джерело: 24 канал
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