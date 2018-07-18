В Днепре полиция разоблачила сеть порностудий, в которых использовали несовершеннолетних

Управление по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми в городе Днепр выявило ряд квартир, в которых размещались студии видеозаписи. Во время санкционированных обысков работники УБПСТЛ обнаружили и изъяли вещественные доказательства, свидетельствующие о том, что в данных студиях происходили съемки видео порнографического характера и предоставлялись сексуальные услуги

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

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Во время досудебного расследования правоохранители установили подозреваемых мужчину и женщину. Мужчина осуществлял общее руководство, женщина помогала. Группа злоумышленников длительно арендовали жилье, приобрели необходимое оборудование, рекламировали свой "бизнес", активно вовлекали в свою деятельность девушек и молодых женщин. Установлено расположение шести порностудий. Также эти квартиры использовались для оказания сексуальных услуг клиентам. Зафиксированы факты привлечения к работе порностудий и несовершеннолетних. Следователи установили личности 22 женщин, которые исполняли роли веб-моделей.

Изъятые в ходе обысков денежные средства и оружие

Правоохранители обнаружили и изъяли 18 комплектов видео и компьютерной техники общей стоимостью более 300 тысяч гривен, 16 тысяч долларов США и 115 тысяч гривен. Согласно части 3 статьи 302 "Уголовного кодекса Украины" следователями квалифицированы действия уличенных злоумышленников. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.