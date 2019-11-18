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      В Днепре разыскивают мужчину, который нападал на женщин – фоторобот

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      Полиция Днепра разыскивает нападавшего / unsplash.com

      В одном из районов Днепра мужчина за неделю совершил серию нападений на женщин. Сейчас его разыскивают правоохранители.

      За неделю мужчина напал на шесть женщин. Как сообщают в пресс-службе Днепропетровской полиции, все нападения произошли в одном и том же районе – в Амур-Нижнеднепровском.

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      Нападавший бил незнакомых ему женщин по лицу. По описаниям пострадавших правоохранители составили фоторобот нападавшего.


      ​Фоторобот мужчины, нападавшего на женщин в Днепре / dp.npu.gov.ua

      Это мужчина 25-30 лет, худощавого телосложения, ростом примерно 175 см. Волосы темно-русые, длинные, без бороды или усов. Лицо худое с запавшими щеками и широкими скулами.

      Был одет в куртку черного или темно-синего цвета, спортивные штаны или светло-голубые джинсы.

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      Теги: Жертвы Криминал Новости Днепра
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