В Днепре задержали турка, который организовывал "секс-туры" в Украине

Правоохранители задержали 40-летнего гражданина Турции, который организовал в Днепре "бизнес" по предоставлению сексуальных услуг иностранцам. Для этого он арендовал дом и завербовал для занятий проституцией молодых девушек. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

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По информации правоохранителей, иностранцы приезжали в Днепр на выходные для получения сексуальных услуг. Кроме этого полицейские выяснили, что в 2018 году летом мужчина вывез одну из девушек в Турцию для сексуальной эксплуатации.

"22 августа сотрудники управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, провели обыск в доме в г. Днепр. В домовладении находилось 3 клиента – граждане Турции и 4 проститутки, 3 из которых являются несовершеннолетними. С места происшествия изъяты деньги, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства", – говорится в сообщении.

Среди проституток были несовершеннолетние девушки

Мужчине вручили подозрение в совершении преступления: торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека. Решается вопрос об открытии уголовного производства за сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией. 25 августа подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

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