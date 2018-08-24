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Изнасиловали, убили и тело выбросили: ужасное преступление произошло на известном курорте

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В Миргороде произошло жуткое убийство женщины (иллюстративное фото)
В Миргороде произошло жуткое убийство женщины (иллюстративное фото) / Радіо ТРЕК

Накануне в Миргороде Полтавской области в колодце канализационного коллектора было обнаружено тело 37-летней местной жительницы. Полиция ее разыскивала еще с 18 августа по заявлению родственников. Известно, что перед исчезновениям погибшая встречалась с друзьями в кафе, но домой так и не вернулась.

Об этом рассказала инспектор Миргородского отдела Нацполиции в Полтавской области Лариса Петренко, передают "Факты".

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По словам представительницы правоохранительных органов, уже установлено, что женщину изнасиловали и убили, а тело сбросили в канализационный колодец рядом с кафе в центре города, где всегда достаточно многолюдно, поскольку это курорт.

"Но поскольку кафе работает до 23:00, а убийство произошло позже, никто из отдыхающих и сотрудников здравницы не мог предоставить полиции важных сведений. А 23 августа мастер тепловых сетей сообщил, что нашел тело женщины", – отметила она.

Миргород, убийство, изнасилование, женщина
Канализационный колодец, в котором нашли тело женщины

Также пресс-секретарь полиции добавила, что правоохранителям удалось выйти на след подозреваемого.

"Это 31-летний местный житель, отец двух маленьких детей, проходил испытательный срок на посту охранника курорта. В пятницу, 17 августа, была его смена. Он познакомился с женщиной в кафе, где тоже развлекался. Когда их компании разошлись, мужчина и женщина остались наедине. Что случилось потом, следствие еще будет выяснять", – говорит Лариса Петренко.

К слову, что у погибшей осталась 17-летняя дочь, которую она после развода с мужем воспитывала одна.

Данные о преступлении внесены в Единый реестр досудебных расследований по факту умышленного убийства.

Напомним, 22 августа 24 канал сообщал, что в Виннице средь бела дня и в людном месте нашли мертвой 32-летнюю Виталину Плахотнюк. Известно, что преступник выстрелил в женщину трижды.

Теги: Новости Украины Полиция Жертвы Криминальные новости Новости Полтавы Изнасилование
Источник: 24 Канал
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