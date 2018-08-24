Зґвалтували, вбили та тіло викинули в каналізацію: жахливий злочин стався на відомому курорті

Напередодні у Миргороді Полтавської області у колодязі каналізаційного колектора було виявлено тіло 37-річної місцевої жительки. Поліція її розшукувала ще з 18 серпня за заявою родичів. Відомо, що перед зникнення загибла зустрічалася з друзями в кафе, але додому так і не повернулася.

Про це розповіла інспекторка Миргородського відділу Нацполіціі у Полтавській області Лариса Петренко, передають "Факти".

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За словами представниці правоохоронних органів, уже встановлено, що жінку зґвалтували та вбили, а тіло скинули в каналізаційний колодязь поряд з кафе в центрі міста, де завжди досить багатолюдно, оскільки це курорт.

"Але оскільки кафе працює до 23:00, а вбивство сталося пізніше, ніхто з відпочивальників і співробітників оздоровниці не міг надати поліції важливих відомостей. А 23 серпня майстер теплових мереж повідомив, що знайшов тіло жінки", – зазначила вона.



Каналізаційний колодязь, у якому знайшли тіло жінки

Також речниця поліції додала, що правоохоронцям вдалося вийти на слід підозрюваного.

"Це 31-річний місцевий житель, батько двох маленьких дітей, що проходив випробувальний термін на посаді охоронця курорту. У п'ятницю, 17 серпня, була його зміна. Він познайомився з жінкою в кафе, де теж розважався. Коли їх компанії розійшлися, чоловік з жінкою залишилися наодинці. Що сталося потім, слідство ще буде з'ясовувати", – зауважила Лариса Петренко.

До слова, що у загиблої залишилася 17-річна дочка, яку вона після розлучення з чоловіком виховувала одна.

Дані про злочин внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом умисного вбивства.

Нагадаємо, 22 серпня 24 канал повідомляв, що у Вінниці посеред білого дня та у людному місці знайшли мертвою 32-річну Віталіну Плахотнюк. Відомо, що злочинець вистрілив у жінку тричі.