Зґвалтували, вбили та тіло викинули в каналізацію: жахливий злочин стався на відомому курорті
Напередодні у Миргороді Полтавської області у колодязі каналізаційного колектора було виявлено тіло 37-річної місцевої жительки. Поліція її розшукувала ще з 18 серпня за заявою родичів. Відомо, що перед зникнення загибла зустрічалася з друзями в кафе, але додому так і не повернулася.
Про це розповіла інспекторка Миргородського відділу Нацполіціі у Полтавській області Лариса Петренко, передають "Факти".
Читайте також: Вбивство депутата на Полтавщині: знешкодили злочинне угруповання
За словами представниці правоохоронних органів, уже встановлено, що жінку зґвалтували та вбили, а тіло скинули в каналізаційний колодязь поряд з кафе в центрі міста, де завжди досить багатолюдно, оскільки це курорт.
"Але оскільки кафе працює до 23:00, а вбивство сталося пізніше, ніхто з відпочивальників і співробітників оздоровниці не міг надати поліції важливих відомостей. А 23 серпня майстер теплових мереж повідомив, що знайшов тіло жінки", – зазначила вона.
Каналізаційний колодязь, у якому знайшли тіло жінки
Також речниця поліції додала, що правоохоронцям вдалося вийти на слід підозрюваного.
"Це 31-річний місцевий житель, батько двох маленьких дітей, що проходив випробувальний термін на посаді охоронця курорту. У п'ятницю, 17 серпня, була його зміна. Він познайомився з жінкою в кафе, де теж розважався. Коли їх компанії розійшлися, чоловік з жінкою залишилися наодинці. Що сталося потім, слідство ще буде з'ясовувати", – зауважила Лариса Петренко.
До слова, що у загиблої залишилася 17-річна дочка, яку вона після розлучення з чоловіком виховувала одна.
Дані про злочин внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом умисного вбивства.
Нагадаємо, 22 серпня 24 канал повідомляв, що у Вінниці посеред білого дня та у людному місці знайшли мертвою 32-річну Віталіну Плахотнюк. Відомо, що злочинець вистрілив у жінку тричі.
Вибір редакції
-
Сидів за вбивство: журналісти дізналися про водія, що протаранив авто на Дніпровській набережнійсьогодні, 03:15
-
Відомого російського письменника-бойовика Прилєпіна не впустили в Боснію і Герцеговинусьогодні, 00:35
-
Втрати на Донбасі: з’явилися імена та фото загиблих українських військових23 серпня, 23:14