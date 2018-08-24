05:35
24 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
27°C 10°C
  • субота
    29°C 13°C
  • неділя
    30°C 16°C
  • понеділок
    30°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Робот Рогозіна. Голі статуї не для РПЦ
Вєсті Кремля
21:52, 23 серпня
Вєсті.UA. Юрій Луценко-Поттер. Політичний стриптиз від Ляшка
Вєсті.UA
21:10, 23 серпня
Схеми Януковича живуть і процвітають, або Чому за промахи будівельників покарали лікарів
ЦРУ
09:00, 22 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Підприємництво без прикрас
Згадати все
14:16, 23 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Зґвалтували, вбили та тіло викинули в каналізацію: жахливий злочин стався на відомому курорті

249
У Миргороді сталося моторошне вбивство жінки ( ілюстративне фото)
У Миргороді сталося моторошне вбивство жінки ( ілюстративне фото) / Радіо ТРЕК

Напередодні у Миргороді Полтавської області у колодязі каналізаційного колектора було виявлено тіло 37-річної місцевої жительки. Поліція її розшукувала ще з 18 серпня за заявою родичів. Відомо, що перед зникнення загибла зустрічалася з друзями в кафе, але додому так і не повернулася.

Про це розповіла інспекторка Миргородського відділу Нацполіціі у Полтавській області Лариса Петренко, передають "Факти".

Читайте також: Вбивство депутата на Полтавщині: знешкодили злочинне угруповання

За словами представниці правоохоронних органів, уже встановлено, що жінку зґвалтували та вбили, а тіло скинули в каналізаційний колодязь поряд з кафе в центрі міста, де завжди досить багатолюдно, оскільки це курорт.

"Але оскільки кафе працює до 23:00, а вбивство сталося пізніше, ніхто з відпочивальників і співробітників оздоровниці не міг надати поліції важливих відомостей. А 23 серпня майстер теплових мереж повідомив, що знайшов тіло жінки", – зазначила вона.

Миргород, вбивство, зґвалтування, жінка
Каналізаційний колодязь, у якому знайшли тіло жінки 

Також речниця поліції додала, що правоохоронцям вдалося вийти на слід підозрюваного.

"Це 31-річний місцевий житель, батько двох маленьких дітей, що проходив випробувальний термін на посаді охоронця курорту. У п'ятницю, 17 серпня, була його зміна. Він познайомився з жінкою в кафе, де теж розважався. Коли їх компанії розійшлися, чоловік з жінкою залишилися наодинці. Що сталося потім, слідство ще буде з'ясовувати", – зауважила Лариса Петренко.

До слова, що у загиблої залишилася 17-річна дочка, яку вона після розлучення з чоловіком виховувала одна.

Дані про злочин внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом умисного вбивства.

Нагадаємо, 22 серпня 24 канал повідомляв, що у Вінниці посеред білого дня та у людному місці знайшли мертвою 32-річну Віталіну Плахотнюк. Відомо, що злочинець вистрілив у жінку тричі.

Теги: Новини України Згвалтування Новини Полтави Жертви Кримінальні новини Поліція
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 23 серпня: День Прапора, втрати на Донбасі та перенесення президентських виборів
23 серпня, 22:24 Головні новини 23 серпня: День Прапора, втрати на Донбасі та перенесення президентських виборів
Ирен Сандлер – история женщины, поступок которой должен послужить примером
23 серпня, 22:01 Ирен Сандлер – история женщины, поступок которой должен послужить примером
Блог Соцмережі
Там дуже багато гетеросексуальних жінок, – інтерв’ю з Тимуром Левчуком про гей-клуби в Україні
23 серпня, 21:02 Там дуже багато гетеросексуальних жінок, – інтерв’ю з Тимуром Левчуком про гей-клуби в Україні
Наталія Печерська
Новий проект правопису: що змінять в українській мові та чому це важливо
23 серпня, 20:01 Новий проект правопису: що змінять в українській мові та чому це важливо
Вето на закон – "вершина идиотизма": почему у Порошенко хотят сорвать сделку с Мировым Банком
23 серпня, 20:00 Вето на закон – "вершина идиотизма": почему у Порошенко хотят сорвать сделку с Мировым Банком
Сергій Фурса
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Передвиборчий обман, або Чому вирішили "скасувати" формулу "Роттердам+"
 23 серпня , 15:10
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
УЄФА погодився на матч між переможцями Копа Амеріка та Євро-2016
 30 червня 2016 , 16:07
"Шахтар" впевнено переміг "Брагу" завдяки дублю захисника
 8 грудня 2016 , 19:50
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук