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В "Галнафтогаз" прокомментировали обыски в компании

37 Читати новину українською
АЗК ОККО
АЗК ОККО / dpchas.com.ua

В концерне "Галнафтогаз", который владеет сетью АЗК ОККО, прокомментировали обыски в компании, проведенные СБУ во вторник, 21 августа, и надеются на решение в юридической плоскости.

21 августа 2018 года работниками Службы безопасности Украины был проведен обыск офисов и личных помещений отдельных должностных лиц ПАО "Концерн Галнафтогаз" (сеть АЗК ОККО) в рамках уголовного производства (на стадии досудебного расследования) по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 110- 2 Уголовного кодекса Украины "Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины".

Обыски офисов продолжались всего 21 час, чем фактически парализовали работу компании. По словам компнаии, в СБУ убеждены, что ОККО продолжает вести свой бизнес на временно оккупированной территории Донецкой области и аннексированном Крыму.

"Еще раз подчеркиваем, что, начиная с 2014 года, наша компания не работает на временно оккупированных территориях. Наши автозаправочные комплексы на территории т. н."ДНР" были разграблены, а в ряде случаев уничтожены, и мы потеряли полный контроль над ними. Судьба этих АЗК – по объективным причинам – остается для нас неизвестной. Мы не эксплуатировали и не эксплуатируем автозаправочные станции на указанной территории. При этом, согласно украинскому законодательству и открытыми публичными реестрами, мы совместно с международным инвестиционным фондом ADM Capital и в дальнейшем остаемся владельцами этих автозаправочных комплексов, которые приобрели или построили до трагических событий 2014 года. Большинство из указанных автозаправочных комплексов переданы в ипотеку Международной Финансовой Корпорации (группа Всемирного банка) в рамках привлечения нами иностранных инвестиций для развития сети АЗК в данном регионе до 2014 года", – говорится в заявлении компании.

В свою очередь АЗК ОККО, которые были расположены в Крыму, еще в 2014 году переданы в аренду другой компании. "Концерн Галнафтогаз" прекратил поставки горючего и других сопутствующих товаров для этих АЗК, а также больше не обеспечивает их функционирование.

"При этом, хотим подчеркнуть, что мы никому не давали права (лицензии) использовать ТМ "ОККО" на территории АР Крым любым способом. Согласно открытым публичным реестрам Украины, наша компания продолжает оставаться официальным владельцем АЗК, которые она приобрела в 2014 года установленным законом способом на территории Крыма", – добавили в компании.

Отмечаем также, что работники нашей компании не оказывали сопротивления сотрудникам Службы безопасности Украины в проведении следственных действий и пытались оказывать им максимальное содействие. Надеемся, что это недоразумение мы решим в юридической плоскости в ближайшее время и получим публичное извинение СБУ не только за имущественные, но и репутационные убытки, которые понесла наша компания и работники в результате проведения указанного обыска,
– подчеркнули в "Галнафтогаз".

Теги: Новости Украины нефть СБУ
Источник: 24 Канал
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