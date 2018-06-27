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В городе в Одесской области объявлен карантин из-за вспышки опасной болезни

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В Измаиле зафиксирована вспышка АЧС
В Измаиле зафиксирована вспышка АЧС / Kremenets.pp.ua

В Измаиле Одесской области зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. В связи с этим городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о введении в городе карантина.

Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Измаила Андрей Абрамченко.

"В связи с объявленным в Измаиле карантином предусматривается уничтожение всех свиней в городе бескровным методом с последующей утилизацией тушек путем сжигания на Некрасовском полигоне", – написал Абрамченко, отметив, что хозяевам животных возместят убытки.

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Мэр отметил, что продажа в Измаиле свинины, баранины, говядины и мяса птицы будет разрешена только при наличии соответствующих документов, подтверждающих происхождение мяса с территории вне зоны карантина и факт забоя на сертифицированном предприятии.

Кроме того, для того, чтобы необоснованно не выросли цены на мясо и мясопродукты, установлен мониторинг цен в магазинах торговых сетей на Центральном рынке Измаила, а также в местах организованной торговли свежим мясом.

На период карантина на территории Измаила и района выставлены посты для недопущения вывоза и ввоза свиней, а также мяса и мясопродуктов без соответствующих сопроводительных документов.

Отметим, что сейчас вспышка африканской чумы зафиксирована также в трех селах Измаильского района – Ларжанке, Новой и Старой Некрасовка, а также в Ренийском районе.

Что такое африканская чума свиней?Высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, синюшностью кожи и распространенными кровоизлияниями внутренних органов. Для человека африканская чума свиней опасности не представляет.

Теги: Новости Украины Инфекция Свиная чума Новости Одессы Измаил
Источник: 24 канал
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