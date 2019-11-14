В госбюджете впервые предусмотрели деньги на туристический потенциал: что это значит
В принятом бюджете на 2020 год впервые заложили деньги на раскрытие туристического потенциала Украины. В правительстве ожидают, что благодаря развитию туризма возрастет и размер ВВП.
Всего на развитие креативных индустрий и культуры правительство предусмотрело 15,1 миллиарда гривен, из них 240 миллионов гривен выделили на раскрытие туристического потенциала.
Важно: Верховная Рада приняла бюджет на 2020 год
Во время презентации проекта бюджета премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что сейчас в Украине туризм почти не развивается. Глава правительства отметил, что в некоторых странах мира ВВП от развития туризма составляет до 10%.
Нам нужно инвестировать в то, чтобы продавать страну. Чтобы сюда приезжали туристы, привозили свою валюту, покупали здесь услуги. Это будет стимулировать развитие малого предпринимательства и создавать рабочие места,
– заявил Гончарук.
Эти деньги будут направлены на:
- развитие внутреннего туризма;
- повышение уровня туристического сервиса в Украине;
- популяризацию украинского туризма в мире.
По его информации, в среднем турист тратит в Украине от 500 долларов. "Это те деньги, которые пойдут в украинскую экономику", – добавил премьер.
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Главные цифры бюджета-2020
- Доходы госбюджета увеличены на 13 миллиардов гривен, и теперь их сумма составляет 1092,5 миллиарда гривен.
- Относительно расходов госбюджета, то правительство их увеличил на 15 миллиардов гривен, и теперь эта цифра составляет 1195,3 миллиарда гривен.
- Дефицит бюджета составит 2% от ВВП.
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Минимальная зарплата с 1 января в Украине составит 4723 гривны в месяц или 28,31 гривны в час.
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В 2020 году прожиточный минимум на 1 человека в месяц составит:• с 1 января 2020 года – 2027 гривен,• с 1 июля – 2118 гривен,• с 1 декабря – 2189 гривен.
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Минимальная пенсия в 2020 году возрастет с 1638 до 1769 гривен.
- Расходы на оборону и безопасность составят 245,8 миллиарда гривен.
- На развитие дорожной инфраструктуры – 73,7 миллиарда гривен.
- На образование выделят 145,1 миллиарда гривен.
- Общие расходы на здравоохранение – 113,3 миллиарда гривен.
- На субсидии предусмотрено 48 миллиардов гривен.