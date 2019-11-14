В госбюджете впервые предусмотрели деньги на туристический потенциал: что это значит

В принятом бюджете на 2020 год впервые заложили деньги на раскрытие туристического потенциала Украины. В правительстве ожидают, что благодаря развитию туризма возрастет и размер ВВП.

Всего на развитие креативных индустрий и культуры правительство предусмотрело 15,1 миллиарда гривен, из них 240 миллионов гривен выделили на раскрытие туристического потенциала.

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Во время презентации проекта бюджета премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что сейчас в Украине туризм почти не развивается. Глава правительства отметил, что в некоторых странах мира ВВП от развития туризма составляет до 10%.

Нам нужно инвестировать в то, чтобы продавать страну. Чтобы сюда приезжали туристы, привозили свою валюту, покупали здесь услуги. Это будет стимулировать развитие малого предпринимательства и создавать рабочие места,

– заявил Гончарук.

Эти деньги будут направлены на:

развитие внутреннего туризма;

повышение уровня туристического сервиса в Украине;

популяризацию украинского туризма в мире.

По его информации, в среднем турист тратит в Украине от 500 долларов. "Это те деньги, которые пойдут в украинскую экономику", – добавил премьер.

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