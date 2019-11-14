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      В госбюджете впервые предусмотрели деньги на туристический потенциал: что это значит

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      Гончарук заявил, что в некоторых странах мира ВВП от развития туризма составляет 10%
      Гончарук заявил, что в некоторых странах мира ВВП от развития туризма составляет 10% / GettyImages

      В принятом бюджете на 2020 год впервые заложили деньги на раскрытие туристического потенциала Украины. В правительстве ожидают, что благодаря развитию туризма возрастет и размер ВВП.

      Всего на развитие креативных индустрий и культуры правительство предусмотрело 15,1 миллиарда гривен, из них 240 миллионов гривен выделили на раскрытие туристического потенциала.

      Важно: Верховная Рада приняла бюджет на 2020 год

      Во время презентации проекта бюджета премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что сейчас в Украине туризм почти не развивается. Глава правительства отметил, что в некоторых странах мира ВВП от развития туризма составляет до 10%.

      Нам нужно инвестировать в то, чтобы продавать страну. Чтобы сюда приезжали туристы, привозили свою валюту, покупали здесь услуги. Это будет стимулировать развитие малого предпринимательства и создавать рабочие места,
      – заявил Гончарук.

      Эти деньги будут направлены на:

      • развитие внутреннего туризма;
      • повышение уровня туристического сервиса в Украине;
      • популяризацию украинского туризма в мире.

      По его информации, в среднем турист тратит в Украине от 500 долларов. "Это те деньги, которые пойдут в украинскую экономику", – добавил премьер.

      Читайте также: Как будут расти пенсии в 2020 году: закон о госбюджете

      Главные цифры бюджета-2020

      • Доходы госбюджета увеличены на 13 миллиардов гривен, и теперь их сумма составляет 1092,5 миллиарда гривен.
      • Относительно расходов госбюджета, то правительство их увеличил на 15 миллиардов гривен, и теперь эта цифра составляет 1195,3 миллиарда гривен.
      • Дефицит бюджета составит 2% от ВВП.
      • Минимальная зарплата с 1 января в Украине составит 4723 гривны в месяц или 28,31 гривны в час.
      • В 2020 году прожиточный минимум на 1 человека в месяц составит:
        с 1 января 2020 года – 2027 гривен,
        с 1 июля – 2118 гривен,
        с 1 декабря – 2189 гривен.
      • Минимальная пенсия в 2020 году возрастет с 1638 до 1769 гривен.
      • Расходы на оборону и безопасность составят 245,8 миллиарда гривен.
      • На развитие дорожной инфраструктуры – 73,7 миллиарда гривен.
      • На образование выделят 145,1 миллиарда гривен.
      • Общие расходы на здравоохранение – 113,3 миллиарда гривен.
      • На субсидии предусмотрено 48 миллиардов гривен.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Бюджет 2020 Путешествия Туристический бизнес
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