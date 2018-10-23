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      В Грузии хотят сажать в тюрьму за создание карты страны с неправильными границами

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      Грузия хочет ввести уголовную ответственность за создание неправильных карт
      Грузия хочет ввести уголовную ответственность за создание неправильных карт / Фото из открытых источников

      Парламент Грузии зарегистрировал законопроект, согласно которому, составление карты с нарушением территориальной целостности Грузии становится преступлением с уголовной ответственностью.

      Об этом информирует "Грузия Онлайн".

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      Авторами законопроекта являются депутаты от правящей партии страны "Грузинская мечта" Ираклий Сесиашвили и Отар Чрдилели.

      Так, в уголовном кодексе Грузии должна появиться соответствующая статья, которая будет запрещать "изготовление, производство, распространение, рекламирование, реализацию, ввоз в Грузию или вывоз из Грузии издание напечатанной карты, составленной с нарушением территориальной целостности Грузии".

      Парламентарии считают, что такое преступление должно караться штрафом или лишением свободы на срок до 2 лет.

      Отмечается, что о таких изменениях в законодательстве Грузии местные политики заговорили после скандала на 43-й Всемирной шахматной Олимпиаде, которую проводили в грузинском Батуми с 23 сентября по 6 октября.

      Там делегация из российского Ханты-Мансийска раздавала волонтерам подарки, среди которых была и карта мира, где Грузию изобразили без Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). Тогда карты изъяли, а на церемонии закрытия Олимпиады российской делегации вручили карту Грузии, напечатанную с соблюдением международно признанных границ.

      Напомним, недавно стало известно, что итальянские картографы напечатали карту мира, на которой изобразили Крым российским. Более того, полуостров подписали как "федеральный субъект России".

      Что такое Абхазия?Оккупированный Россией историко-этнографический регион к югу от Кавказа. Де-факто находится под контролем самопровозглашенной республики Абхазии, тогда как большинство стран мира рассматривает ее как автономную республику в составе Грузии

      Что такое Южная Осетия?Регион Грузии, над которым страна потеряла контроль, поскольку там российской оккупационной властью и местными коллаборантами было провозглашено образование "Республика Южная Осетия".

      Теги: Новости России Новости политики Южная Осетия Абхазия Новости Грузии
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 23 октября
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