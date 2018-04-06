В Instagram произойдут изменения из-за скандала с Facebook

Из-за скандала с Facebook по поводу утечки данных 50 миллионов пользователей перед выборами в США идет глобальный пересмотр политики конфиденциальности в Facebook. Instagram, как собственность Facebook, тоже коснутся некоторые изменения.

Об этом в комментарии 24tv.ua рассказала руководитель сервиса работы с микроблогерами Евгения Гищак.

Так, получить доступ к API Instagram (внутренняя сетевая статистика) посторонним невозможно.

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По словам Гищак, для обычных пользователей соцсетей эта новость выглядит только плюсом. При том по людям, которые ведут в этой соцсети бизнес, это может значительно ударить.

Из-за "дыр" в сохранности данных в последнее время появилось много платных и бесплатных сервисов для анализа статистики частных аккаунтов. Этим инструментом активно пользовались рекламодатели, чтобы подобрать блоггеров для размещения в них платных постов.

Следовательно, после изменений, которые произошли в Instagram, рекламодателям будет труднее найти этих блогеров, которые бы могли прорекламировать их продукцию.

При этом блогерам придется, скорее всего, ставить официальную рекламную отметку, или переводить свои аккаунты в бизнес-страницы. Тогда бренды будут иметь возможность видеть статистику собственными глазами, а не через сторонние сервисы.

Что известно о скандале с утечкой личных данных из Facebook? Недавно стало известно об утечке данных из частных профилей в Facebook. Жертвами стали около 50 миллионов страниц. Доступ к этим данным получила частная компания по анализу данных Cambridge Analytica (CA).



Это стало возможным благодаря приложению thisismydigitallife, которое в 2014 году создал Александр Коган, профессор Кембриджского университета Великобритании. Приложение предлагало сотням тысяч юзеров пройти психологический тест. Кроме результатов тестирования, пользователи также позволяли обрабатывать данные о своих друзьях из соцсети. Так были собраны сведения из около 50 миллионов профилей. Эту информацию у Когана и выкупила Cambridge Analytica, которая работала над президентской кампанией Дональда Трампа во время выборов в 2016 году.