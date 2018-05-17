В iPhone может появиться новая функция – распознавание по венами

Технология идентификации лица Face ID, которая доступна на смартфонах от Apple может стать еще умнее. Так, американская компания уже получила патент под названием "визуализация вен с помощью выявления импульсного излучения".

Об этом пишет Appleinsider.

В патенте говорится об использовании инфракрасного излучателя и датчика, который может обнаружить образцы кровеносных сосудов под поверхностью кожи. Инфракрасный свет проходит сквозь кожу и отображает рисунок вен пользователя. Далее отраженный свет попадает на датчик, способный распознавать инфракрасный свет.

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Как объяснили в компании Apple, эта система поможет решить проблему, когда FaceID срабатывает на близнеца человека или другого визуально похожего на него родственника. При этом рисунок вен отличается даже у близнецов.

Правда, стоит отметить компания регистрирует подобные патенты десятки раз в неделю, так что это не означает, что подобная функция скоро появится в продуктах Apple.