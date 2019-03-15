В Киеве девушки избили одноклассницу и сняли это на видео: у пострадавшей – гематомы под глазами

В Киеве ученицы школы №294 жестоко избили свою одноклассницу. Инцидент произошел на Троещине во дворе среди многоэтажек, а причины возгорания конфликта – неизвестны.

На видео, которое опубликовали на Facebook-странице "Киев оперативный", видно, что девочка становится на колени перед группой подростков и говорит: "Пожалуйста". В этот момент на нее налетает другая девушка, валит ее на землю и начинает бить ногами и руками. Через несколько секунд пострадавшую начинает бить еще одна школьница.

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После нападения у девочки под глазами появились большие гематомы и кровоподтеки на лице.

Полиция устанавливает личность пострадавшей девочки, которую избили ее сверстники, сообщает УНН.

Сообщения об избиении девочки к нам не поступало. Видео избиения увидели постфактум. Сейчас мы устанавливаем личность девочки, почему ее родители не обратились в полицию, а также все детали происшествия,

– сообщили в полиции.

Закон про булінг працює, але це ніяк не стримує «молодь»... Київ, школа #294 Опубліковано Киев Оперативный Четвер, 14 березня 2019 р.



Избитая в Киеве школьница

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В Украине появился закон о наказании за травлю – буллинг – в школах. За буллинг наказывают штрафом в размере 850-1700 гривен или общественными работами на 20-40 часов. Для группы тех, которые издеваются над другими, и для нарушителя, который занимается травлей неоднократно в течение года, наказание будут более жесткими – штраф в 1700-3400 гривен или общественные работы на срок 40-60 часов. Такое наказание грозит подросткам 14-16 лет, которые занимаются буллингом, однако применять наказания и штрафы будут на родителей или опекунов.

Впервые за буллинг в Украине наказали 11 февраля 2019 года. Тогда суд Борисполя оштрафовал родителей виноватой несовершеннолетней за ее противоправные действия в отношении сверстников в учебном заведении.

Что такое буллинг? Это агрессивное поведение детей друг к другу, которое имеет целью унизить, запугать и часто сопровождается физическим насилием. Отдельной формой травли среди подростков называют "кибербуллинг". Она получила распространение с появлением мобильных телефонов и интернета. В этом случае "оружием" буллеров становятся социальные сети, форумы, чаты или мобильные телефоны и тому подобное. Буллер может прибегать к анонимным угрозам, звонкам с молчанием, преследованиям, троллингу или просто снимать на видео издевательства других, чтобы потом распространить это в сети.