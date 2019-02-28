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      Школьницу избили одноклассницы во время урока на Херсонщине

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      На Херсонщине в школе из-за разборок со сверстниками пятиклассницу госпитализировали с переломом ноги. Ее избили вроде бы на уроке. Педагоги же в свою очередь уверяют, это был несчастный случай.

      Одиннадцатилетняя Ольга уже неделю в больнице. Рентген показал, что травма серьезная.

      Читайте также: Что такое буллинг, его виды и как с ним бороться в школах Украины

      Они на меня сказали: "ах, ты зараза" и начали меня бить. А после того я на ногу не могла стать,
      – вспомнила пострадавшая девушка.

      Заведующий отделением травматологии Голопристанской районной больницы Вячеслав Смирнов сказал, что у девушки трещина большой берцовой кости.

      булінг

      У 11-летней девушки перелом ноги

      Мать Оли уверяет, что дочь одноклассники обижают не впервые. Как-то ей дверью придавили руку.

      Претензии к педагогам есть. Куда они смотрят, какое поведение в школе, поведение в классе? Мы отправляем детей туда учиться. В 8:00 выходят здоровые дети, нормальные дети, а потом приходят, как не рука вывихнута, то уже на этот раз гипс. Что дальше будет?,
      – сказала мама потерпевшей Татьяна Арестова.

      В школе уже провели расследование и составили акт о несчастном случае. Что интересно, саму пострадавшую девочку никто не опрашивал.

      София одна из двух одноклассниц, которых Ольга называет своими обидчицами, не скрывает, что перед уроком физкультуры была ссора. Однако свою вину в ней отрицает. Мать Софии передала небольшую сумму на лечение Оле, но объяснила, что буллинга не было.

      Мать травмированной школьницы обратилась в полицию. Если факт травли ученицы докажут, директора школы и родителей виновных могут только оштрафовать.

      Что такое буллинг?
      Буллинг – это агрессивное поведение детей друг к другу, которое имеет целью унизить, запугать и часто сопровождается физическим насилием.

      Как противостоять буллингу? Психологи отмечают, что именно поэтому родителям необходимо иметь доверительные отношения с детьми и знать главные признаки, по которым можно выявить буллинг, чтобы поддержать и защитить своего ребенка.

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      Теги: Новости Украины Психология Образование Дети и несовершеннолетние Новости Херсона
      Источник: 24 канал
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