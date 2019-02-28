Школярку побили однокласниці під час уроку на Херсонщині
На Херсонщині у школі через розбірки з однолітками п'ятикласницю шпиталізували з переломом ноги. Її побили начебто на уроці. Педагоги ж у своєю чергою запевняють, то був нещасний випадок.
Одинадцятирічна Ольга вже тиждень у лікарні. Рентген показав, що травма серйозна.
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Вони на мене сказали: "ах, ти зараза" і почали мене бити. А після того я на ногу вже не могла стати,
– пригадала постраждала дівчина.
Завідувач відділення травматології Голопристанської районної лікарні В'ячеслав Смирнов сказав, що в дівчини тріщина великої гомілкової кістки.
В 11-річної дівчини перелом ноги
Мати Олі запевняє, що доньку однокласники ображають не вперше. Якось їй дверима придавили руку.
Претензії до педагогів є. Куди вони дивляться, яка поведінка в школі, яка поведінка в класі? Ми відправляємо дітей туди вчитись. О 8:00 виходять здорові діти, нормальні діти, а потім приходять, як не рука вивихнута, то вже на цей раз гіпс. Що далі буде?,
– сказала мама потерпілої Тетяна Арестова.
У школі вже провели розслідування і склали акт про нещасний випадок. Що цікаво, саму постраждалу дівчинку ніхто не опитував.
Софія одна з двох однокласниць, яких Ольга називає своїми кривдницями, не приховує, що перед уроком фізкультури була сварка. Однак свою провину в ній заперечує. Матір Софії передала невеличку суму на лікування Олі, але пояснила, що булінгу не було.
Мати ж травмованої школярки звернулася до поліції. Якщо факт цькування учениці доведуть, директора і батьків винних школи можуть лише оштрафувати.
Що таке булінг? Булінг – це агресивна поведінка дітей одне до одного, яка має на меті, принизити, залякати та часто супроводжується фізичним насиллям.
Як протистояти булінгу? Психологи наголошують, що саме тому батькам необхідно мати довірливі стосунки з дітьми та знати головні ознаки, за якими можна виявити булінг, щоб підтримати й захистити свою дитину.
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