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      Школярку побили однокласниці під час уроку на Херсонщині

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      На Херсонщині у школі через розбірки з однолітками п'ятикласницю шпиталізували з переломом ноги. Її побили начебто на уроці. Педагоги ж у своєю чергою запевняють, то був нещасний випадок.

      Одинадцятирічна Ольга вже тиждень у лікарні. Рентген показав, що травма серйозна.

      Читайте також: Що таке булінг, його види і як з ним боротись в школах України

      Вони на мене сказали: "ах, ти зараза" і почали мене бити. А після того я на ногу вже не могла стати,
      – пригадала постраждала дівчина.

      Завідувач відділення травматології Голопристанської районної лікарні В'ячеслав Смирнов сказав, що в дівчини тріщина великої гомілкової кістки.

      булінг
      В 11-річної дівчини перелом ноги

      Мати Олі запевняє, що доньку однокласники ображають не вперше. Якось їй дверима придавили руку.

      Претензії до педагогів є. Куди вони дивляться, яка поведінка в школі, яка поведінка в класі? Ми відправляємо дітей туди вчитись. О 8:00 виходять здорові діти, нормальні діти, а потім приходять, як не рука вивихнута, то вже на цей раз гіпс. Що далі буде?,
      – сказала мама потерпілої Тетяна Арестова.

       У школі вже провели розслідування і склали акт про нещасний випадок. Що цікаво, саму постраждалу дівчинку ніхто не опитував.

      Софія одна з двох однокласниць, яких Ольга називає своїми кривдницями, не приховує, що перед уроком фізкультури була сварка. Однак свою провину в ній заперечує. Матір Софії передала невеличку суму на лікування Олі, але пояснила, що булінгу не було.

      Мати ж травмованої школярки звернулася до поліції. Якщо факт цькування учениці доведуть, директора і батьків винних школи можуть лише оштрафувати. 

      Що таке булінг? Булінг – це агресивна поведінка дітей одне до одного, яка має на меті, принизити, залякати та часто супроводжується фізичним насиллям. 

      Як протистояти булінгу? Психологи наголошують, що саме тому батькам необхідно мати довірливі стосунки з дітьми та знати головні ознаки, за якими можна виявити булінг, щоб підтримати й захистити свою дитину. 

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      Теги: Новини України Психологія Освіта Діти і неповнолітні Новини Херсона
      Джерело: 24 канал
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