В Киеве на мосту Патона прорвало теплотрассу: видео

На мосту Патона в Киеве произошел прорыв теплотрассы. В КГГА уверяют, что повреждение не влияет на несущую конструкцию моста. В результате инцидента никто не пострадал.

Об аварии теплотрассы сообщили в фейсбуке Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации.

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На мосту имени Патона произошел прорыв теплотрассы. На место происшествия выехала аварийная бригада по ликвидации повреждения,

– говорится в сообщении.

Столичная власть уверяет, что на несущую конструкцию моста прорыв не влияет. В то же время движение на мосту Патона в связи с аварией на теплотрассе все же ограничили.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. А коммунальщики уже ликвидируют последствия прорыва.

Очевидцы сняли на видео прорыв трубы. На нем заметно, что из-за потока воды и пара кажется, что образовался настоящий водопад.



На мосту Патона в Киеве прорвало теплотрассу / Карта КГГА

В Киеве на мосту Патона прорвало теплотрассу: смотрите видео

Что известно о прорывах теплотрасс в Киеве