В Киеве на мосту Патона прорвало теплотрассу: видео
На мосту Патона в Киеве произошел прорыв теплотрассы. В КГГА уверяют, что повреждение не влияет на несущую конструкцию моста. В результате инцидента никто не пострадал.
Об аварии теплотрассы сообщили в фейсбуке Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации.
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На мосту имени Патона произошел прорыв теплотрассы. На место происшествия выехала аварийная бригада по ликвидации повреждения,
– говорится в сообщении.
Столичная власть уверяет, что на несущую конструкцию моста прорыв не влияет. В то же время движение на мосту Патона в связи с аварией на теплотрассе все же ограничили.
К счастью, в результате аварии никто не пострадал. А коммунальщики уже ликвидируют последствия прорыва.
Очевидцы сняли на видео прорыв трубы. На нем заметно, что из-за потока воды и пара кажется, что образовался настоящий водопад.
На мосту Патона в Киеве прорвало теплотрассу / Карта КГГА
В Киеве на мосту Патона прорвало теплотрассу: смотрите видео
Что известно о прорывах теплотрасс в Киеве
- 13 января 2020 года в Киеве, на улице Антоновича рядом с ТРЦ Ocean Plaza произошел прорыв теплотрассы. Тогда всю улицу залило кипятком. Также затопило и первый этаж ТРЦ.
- В течение нескольких дней после этого инцидента прорывы теплосетей произошли еще в 3 местах Киева.