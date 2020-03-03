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      В Киеве на мосту Патона прорвало теплотрассу: видео

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      На мосту Патона в Киеве произошел прорыв теплотрассы. В КГГА уверяют, что повреждение не влияет на несущую конструкцию моста. В результате инцидента никто не пострадал.

      Об аварии теплотрассы сообщили в фейсбуке Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации.

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      На мосту имени Патона произошел прорыв теплотрассы. На место происшествия выехала аварийная бригада по ликвидации повреждения,
      – говорится в сообщении.

      Столичная власть уверяет, что на несущую конструкцию моста прорыв не влияет. В то же время движение на мосту Патона в связи с аварией на теплотрассе все же ограничили.

      К счастью, в результате аварии никто не пострадал. А коммунальщики уже ликвидируют последствия прорыва.

      Очевидцы сняли на видео прорыв трубы. На нем заметно, что из-за потока воды и пара кажется, что образовался настоящий водопад.

      на мосту патона в києві прорив теплотраси
      На мосту Патона в Киеве прорвало теплотрассу / Карта КГГА

      В Киеве на мосту Патона прорвало теплотрассу: смотрите видео

      Что известно о прорывах теплотрасс в Киеве

      • 13 января 2020 года в Киеве, на улице Антоновича рядом с ТРЦ Ocean Plaza произошел прорыв теплотрассы. Тогда всю улицу залило кипятком. Также затопило и первый этаж ТРЦ.
      • В течение нескольких дней после этого инцидента прорывы теплосетей произошли еще в 3 местах Киева.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости Киева Аварии и ДТП Чрезвычайное происшествие КГГА
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