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      В Киеве ограбили жену экс-премьера

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      Ограбили жену экс-премьера
      Ограбили жену экс-премьера / Фото из открытых источников

      На центральной улице столицы Крещатике, возле здания Центрального универмага, ограбили жену бывшего премьер-министра Украины Анатолия Кинаха.

      Об этом Марина Кинах написала на своей странице в Facebook.

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      SOS! Напротив Цума, возле киоска "Украинская перепичка", у меня ограбили машину. Украли большую черную сумку. Верните, пожалуйста, за вознаграждение! Вещи ценны только для меня,
      написала Кинах.

      Отдел коммуникации полиции Киева информацию подтвердил, соответствующее заявление от пострадавшей зарегистрировано.

      Кінах
      Марина Кинах

      Следственно-оперативная группа работала на месте происшествия, видео с камер наблюдения изучается, личность правонарушителя пытаются установить.

      К слову, 16 ноября 24 канал сообщал, что неизвестные в Киеве ограбили депутата Верховной Рады из фракции "Народный фронт".

      Кто такой Анатолий Кинах?
      Украинский политик, который был руководителем правительства с мая 2001 года по ноябрь 2002 при президентстве Леонида Кучмы, а также главой министерства экономики в 2007 году, когда страной руководил Виктор Ющенко. Неоднократно избирался в Верховную Раду, а с 2008 года стал членом "Партии регионов".

      Теги: Новости Украины Новости Киева Ограбления Криминальные новости Анатолий Кинах
      Источник: 24 Канал
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