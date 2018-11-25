В Киеве ограбили жену экс-премьера

На центральной улице столицы Крещатике, возле здания Центрального универмага, ограбили жену бывшего премьер-министра Украины Анатолия Кинаха.

Об этом Марина Кинах написала на своей странице в Facebook.

Читайте также: Экс-министра транспорта Украины Рудьковского поместили в психиатрическую больницу в РФ

SOS! Напротив Цума, возле киоска "Украинская перепичка", у меня ограбили машину. Украли большую черную сумку. Верните, пожалуйста, за вознаграждение! Вещи ценны только для меня,

– написала Кинах.

Отдел коммуникации полиции Киева информацию подтвердил, соответствующее заявление от пострадавшей зарегистрировано.



Марина Кинах

Следственно-оперативная группа работала на месте происшествия, видео с камер наблюдения изучается, личность правонарушителя пытаются установить.

К слову, 16 ноября 24 канал сообщал, что неизвестные в Киеве ограбили депутата Верховной Рады из фракции "Народный фронт".

Кто такой Анатолий Кинах?

Украинский политик, который был руководителем правительства с мая 2001 года по ноябрь 2002 при президентстве Леонида Кучмы, а также главой министерства экономики в 2007 году, когда страной руководил Виктор Ющенко. Неоднократно избирался в Верховную Раду, а с 2008 года стал членом "Партии регионов".