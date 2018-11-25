В Киеве ограбили жену экс-премьера
На центральной улице столицы Крещатике, возле здания Центрального универмага, ограбили жену бывшего премьер-министра Украины Анатолия Кинаха.
Об этом Марина Кинах написала на своей странице в Facebook.
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SOS! Напротив Цума, возле киоска "Украинская перепичка", у меня ограбили машину. Украли большую черную сумку. Верните, пожалуйста, за вознаграждение! Вещи ценны только для меня,
– написала Кинах.
Отдел коммуникации полиции Киева информацию подтвердил, соответствующее заявление от пострадавшей зарегистрировано.
Марина Кинах
Следственно-оперативная группа работала на месте происшествия, видео с камер наблюдения изучается, личность правонарушителя пытаются установить.
К слову, 16 ноября 24 канал сообщал, что неизвестные в Киеве ограбили депутата Верховной Рады из фракции "Народный фронт".
Кто такой Анатолий Кинах?
Украинский политик, который был руководителем правительства с мая 2001 года по ноябрь 2002 при президентстве Леонида Кучмы, а также главой министерства экономики в 2007 году, когда страной руководил Виктор Ющенко. Неоднократно избирался в Верховную Раду, а с 2008 года стал членом "Партии регионов".
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