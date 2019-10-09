В Киеве презентовали новейшие военные разработки: чем будет удивлять мир Украина (фото, видео)

Более 400 компаний из 16 стран мира съехались в столицу на выставку "Оружие и безопасность", чтобы показать современные образцы военной техники и вооружения. Половина из них представляют украинский оборонно-промышленный комплекс.

Выставочный центр площадью около 30 тысяч квадратных метров заполонила военная техника – от образцов пуль до тяжелого крупнокалиберного вооружения.

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Едва ли не наибольшее внимание привлек к себе бронетранспортер "Атаман-3". Разработали его специально для нужд Вооруженных Сил и Морской Пехоты Украины. Он может нести различное вооружение и стать базой для самоходной артиллерийской установки, автомобилей огневой или минометной поддержки.



Бронетранспортер "Атаман-3" на выставке в Киеве

А вот Шепетовский ремонтный завод представил полностью украинскую, а главное современную систему залпового огня калибра 122 миллиметра.

Совместная разработка Шепетовского ремонтного завода и завода КрАЗ – боевая машина "Берест". У нее значительное отличие от "Града": вместо 40 боевых зарядов эта машина способна нести 50.



Боевая машина "Берест"

"Берест" уже был представлен в 2018 году, но в этом году получил доработки – современные системы навигации и управления стрельбой.

Все автоматизировано – для поиска цели, наведения и выстрела необходимо две минуты, экипаж даже не должен выходить из кабины. Однако прежде чем "Берест" попадет в украинскую армию, он должен пройти испытания.

Система управления и стабилизации для бронированной техники позволяет автоматически захватывать и отслеживать цели. Установить ее можно на любой бронетранспортер или боевую машину пехоты.



Так выглядит система управления и стабилизации для бронированной техники

Кроме этого, она позволяет солдату управлять пушкой как с боевой машины, так и дистанционно, находясь в 100 метрах от нее.

Однако оружие не только показывали – его и продавали. Министерство внутренних дел заказало у предприятия "Антонов" 13 транспортных самолетов АН-178.

Девять самолетов – для нужд ГСЧС, четыре – для Нацгвардии Украины. После того, как первые самолеты будут у нас, Антонов сможет поставлять эти самолеты по всему миру,

– пояснил Арсен Аваков, министр внутренних дел.

Отметим, что далеко не все это оружие попадет в украинскую армию. Ведь часть – сейчас только в разработке.