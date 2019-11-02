В Киеве произошла масштабная авария с участием 6 автомобилей: фото и видео

На столичном Брест-Литовском шоссе произошла крупная авария с участием шести автомобилей. К счастью, погибших нет.

Как сообщает "Киев Оперативный", 2 ноября в 2:00 водитель Mercedes С-класса в нетрезвом состоянии влетел в Mercedes Viano.

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После этого, виновник ДТП набросился с кулаками на второго водителя, мол, тот ехал слишком медленно.



В Киеве столкнулись 6 автомобилей

Потасовку увидели водители Renault и Volkswagen, проезжавшие мимо. Решили вмешаться в драку и остановились на обочине. И в тот момент в их машины на скорости влетел водитель BMW, который по словам свидетелей, тоже был пьян.



Двое водителей скрылись с места ДТП

Оба виновника масштабного ДТП – водители Mercedes и BMW – просто оставили свои разбитые машины на дороге и уехали на такси. Когда полиция прибыла на место аварии, то даже не смогла ее оформить.

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