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      В Киеве произошла масштабная авария с участием 6 автомобилей: фото и видео

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      Масштабная авария в Киеве
      Масштабная авария в Киеве / Информатор

      На столичном Брест-Литовском шоссе произошла крупная авария с участием шести автомобилей. К счастью, погибших нет.

      Как сообщает "Киев Оперативный", 2 ноября в 2:00 водитель Mercedes С-класса в нетрезвом состоянии влетел в Mercedes Viano.

      К слову: Подросток разбился насмерть за рулем родительского автомобиля: фото, видео

      После этого, виновник ДТП набросился с кулаками на второго водителя, мол, тот ехал слишком медленно.

      дтп 6 авто київ
      В Киеве столкнулись 6 автомобилей

      Потасовку увидели водители Renault и Volkswagen, проезжавшие мимо. Решили вмешаться в драку и остановились на обочине. И в тот момент в их машины на скорости влетел водитель BMW, который по словам свидетелей, тоже был пьян.

      київ авто дтп
      Двое водителей скрылись с места ДТП

      Оба виновника масштабного ДТП – водители Mercedes и BMW – просто оставили свои разбитые машины на дороге и уехали  на такси. Когда полиция прибыла на место аварии, то даже не смогла ее оформить.

      Смотрите больше фото ("Информатор") с места масштабного ДТП:

       
       
      blog_ava
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Новости Киева
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