В Киеве у маршрутки на ходу отвалилось колесо: видео

В столице 8 марта прямо во время движения у рейсовой маршрутки отлетело колесо. К счастью, общественный транспорт с людьми не перевернулся. Более того, водитель продолжил движение без одного колеса и остановился чуть позже.

Видео инцидента опубликовали в фейсбуке сообщества "Киев Оперативный".

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ДТП случилось на улице Щербаковская, что в Шевченковском районе столицы.

Ничего удивительного – обычные столичные маршрутки, за которых не отвечает никто. Все просто держится на честном слове,

– написали в посте.

Смотрите видео: у киевской маршрутки отвалилось колесо

Заметим, что это далеко не первый случай, когда маршрутка теряет колесо во время движения. Однако некоторые пользователи пытаются найти в этом позитив. К примеру, один человек в комментарии сравнил маршрутку с трансформером Бамблби.

Пользователь в фейсбуке сравнил маршрутку с трансформером / Скриншот комментария в фейсбуке