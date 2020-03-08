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      В Киеве у маршрутки на ходу отвалилось колесо: видео

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      В столице 8 марта прямо во время движения у рейсовой маршрутки отлетело колесо. К счастью, общественный транспорт с людьми не перевернулся. Более того, водитель продолжил движение без одного колеса и остановился чуть позже.

      Видео инцидента опубликовали в фейсбуке сообщества "Киев Оперативный".

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      ДТП случилось на улице Щербаковская, что в Шевченковском районе столицы.

      Ничего удивительного – обычные столичные маршрутки, за которых не отвечает никто. Все просто держится на честном слове,
      – написали в посте.

      Смотрите видео: у киевской маршрутки отвалилось колесо

      Заметим, что это далеко не первый случай, когда маршрутка теряет колесо во время движения. Однако некоторые пользователи пытаются найти в этом позитив. К примеру, один человек в комментарии сравнил маршрутку с трансформером Бамблби.

      Пользователь в фейсбуке сравнил маршрутку с трансформером / Скриншот комментария в фейсбуке

      Мифы о 8 марта, которые искажают суть праздника
      сегодня
      Автор: Северин Трач
      Теги: Транспорт Новости Украины Новости Киева Авто Аварии и ДТП
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