В Киеве в одном из магазинов ТЦ "Глобус" обвалился потолок: фото

В ТЦ "Глобус", который находится в столице Украины на Майдане Незалежности, в одном из магазинов обвалился потолок.

Об этом сообщает Громадське радио. Читайте также: В Киеве спор закончился трагедией: мужчина погиб после прыжка с Южного моста В издании сообщают, что от падения кусков металлической решетки и бетона пострадало помещение магазина "APEAK".

В одном из магазинов ТЦ "Глобус" обвалился потолок / Фото Громадське радио

От падения кусков металлической решетки и бетона пострадало помещение магазина / Фото Громадське радио

