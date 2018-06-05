В Киеве в одном из магазинов ТЦ "Глобус" обвалился потолок: фото
В ТЦ "Глобус", который находится в столице Украины на Майдане Незалежности, в одном из магазинов обвалился потолок.
Об этом сообщает Громадське радио.
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В издании сообщают, что от падения кусков металлической решетки и бетона пострадало помещение магазина "APEAK".
В одном из магазинов ТЦ "Глобус" обвалился потолок / Фото Громадське радио
От падения кусков металлической решетки и бетона пострадало помещение магазина / Фото Громадське радио
Источник: 24 Канал
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