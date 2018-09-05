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В Краматорске мотоциклист сбил ребенка и врезался в авто: фото

18 Читати новину українською
В Краматорске мотоциклист сбил ребенка и врезался в авто
В Краматорске мотоциклист сбил ребенка и врезался в авто / dn.npu.gov.ua

В Краматорске 34-летний мотоциклист на пешеходном переходе сбил 11-летнюю девочку, а затем врезался в автомобиль.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в Донецкой области.

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"На месте происшествия полицейские выяснили, что 34-летний водитель мотоцикла Honda наехал на 11-летнюю девочку, которая в то время шла по пешеходному переходу. В результате столкновения ребенок получил телесные повреждения. Но это не остановило водителя, он продолжил свое движение и столкнулся с автомобилем ВАЗ 21099. Водитель автомобиля, 1967 года рождения, не пострадал. Мотоциклист получил незначительные повреждения", – говорится в сообщении.

ДТП в Краматорске

Как отмечается, Краматорским отделом полиции проводится досудебное расследование. Предварительная правовая квалификация – части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Новости Краматорска Дети и несовершеннолетние
Источник: 24 Канал
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