В Москве мужчина с ножом во время службы в церкви напал на прихожан: имя и фото нападавшего

Утром 16 февраля во время воскресной службы мужчина с ножом вошел в церковь в Москве и набросился на прихожан и помощника священника. Говорится о храме Святого Николая на улице Бакунинской. В результате нападения ножевые ранения получили двое прихожан.

После совершенного нападения мужчину задержали прямо в храме, сообщает российский "Интерфакс".

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Протоиерей Кирилл Сладков рассказал "РЕН ТВ", что мужчина подбежал к центральному алтарю в очках, резиновых перчатках и в капюшоне. Когда протоиерей и его помощник решили разобраться с тем, что случилось, мужчина достал нож и ранил служителей храма.

Задержанным нападавшим оказался 26-летний житель Липецкой области России. Телеграмм канал "Mash" отмечает, что нападающий – Ефим Ефимов.

После задержания правоохранители работают над открытием уголовного производства и установлением всех деталей нападения. Как также известно, нападавшего совместными усилиями задерживали прихожане церкви.



Ефим Ефимов – вероятный нападающий на прихожан московской церкви

Храм Святого Николая в Москве, где произошло нападение: смотрите карту