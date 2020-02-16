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      В Москве мужчина с ножом во время службы в церкви напал на прихожан: имя и фото нападавшего

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      Храм Святого Николая в Москве, где произошло нападение / yandex.ru

      Утром 16 февраля во время воскресной службы мужчина с ножом вошел в церковь в Москве и набросился на прихожан и помощника священника. Говорится о храме Святого Николая на улице Бакунинской. В результате нападения ножевые ранения получили двое прихожан.

      После совершенного нападения мужчину задержали прямо в храме, сообщает российский "Интерфакс".

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      Протоиерей Кирилл Сладков рассказал "РЕН ТВ", что мужчина подбежал к центральному алтарю в очках, резиновых перчатках и в капюшоне. Когда протоиерей и его помощник решили разобраться с тем, что случилось, мужчина достал нож и ранил служителей храма.

      Задержанным нападавшим оказался 26-летний житель Липецкой области России. Телеграмм канал "Mash" отмечает, что нападающий – Ефим Ефимов.

      После задержания правоохранители работают над открытием уголовного производства и установлением всех деталей нападения. Как также известно, нападавшего совместными усилиями задерживали прихожане церкви.

      напад з ножем у московській церкві, нападник Єхим Єхимов
      Ефим Ефимов – вероятный нападающий на прихожан московской церкви

      Храм Святого Николая в Москве, где произошло нападение: смотрите карту

       

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      Автор: Василий Денисюк
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