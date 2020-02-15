В российском Калининграде мужчина расстрелял супружескую пару: детали и фото
Вечером субботы, 15 февраля, неизвестный мужчина начал стрелять в людей из винтовки. Он убил семейную пару и ранил их ребенка, а потом выстрелил себе в грудь.
Происшествие случилось у входа в Центральный рынок города, сообщает издание "Новый Калининград".
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Как утверждают очевидцы инцидента, оба погибших работали на рынке. Также есть информация, что погибшая женщина была беременной. Их сына лет 13-15 доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Что касается самого стрелка изначально были две версии. По первой, выстрелив себе в грудь он погиб на месте, а по второй - его в тяжелом состоянии доставили в больницу. Впоследствии в Следственном комитете России сообщили, что он умер в больнице.
Сразу же после стрельбы улицу закрыли для проезда, а на проезжей части лежало автоматическое оружие. Вероятным мотивом убийства называют бытовой конфликт.
Телеграмм канал "Маш" пишет, что погибшими были Вадим Янголенко и Дария Ефимова. В то же время, их сына вроде бы удалось спасти.
Вероятно, погибшая в результате стрельбы в Калининграде семейная пара
Стрельба в Калининграде: смотрите фото
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