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      В российском Калининграде мужчина расстрелял супружескую пару: детали и фото

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      В российском Калининграде мужчина устроил стрельбу и выстрелил себе в грудь / Коллаж 24 канала

      Вечером субботы, 15 февраля, неизвестный мужчина начал стрелять в людей из винтовки. Он убил семейную пару и ранил их ребенка, а потом выстрелил себе в грудь.

      Происшествие случилось у входа в Центральный рынок города, сообщает издание "Новый Калининград".

      К слову: Стрельба в ТРЦ в Таиланде: число жертв возросло, убийцу ликвидировали – фото, видео

      Как утверждают очевидцы инцидента, оба погибших работали на рынке. Также есть информация, что погибшая женщина была беременной. Их сына лет 13-15 доставили в больницу в тяжелом состоянии.

      Что касается самого стрелка изначально были две версии. По первой, выстрелив себе в грудь он погиб на месте, а по второй - его в тяжелом состоянии доставили в больницу. Впоследствии в Следственном комитете России сообщили, что он умер в больнице.

      Сразу же после стрельбы улицу закрыли для проезда, а на проезжей части лежало автоматическое оружие. Вероятным мотивом убийства называют бытовой конфликт.

      Телеграмм канал "Маш" пишет, что погибшими были Вадим Янголенко и Дария Ефимова. В то же время, их сына вроде бы удалось спасти.

      стрілянина в Калінінграді, загиблі, сімейна пара
      Вероятно, погибшая в результате стрельбы в Калининграде семейная пара

      Стрельба в Калининграде: смотрите фото

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости России Постраждалі Жертвы Убийство Стрельба
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