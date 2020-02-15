У російському Калінінграді чоловік розстріляв подружню пару: деталі та фото

Ввечері суботи, 15 лютого, невідомий чоловік почав стріляти у людей з гвинтівки. Він вбив сімейну пару та поранив їхню дитину, а опісля вистрелив собі у груди.

Подія трапилася біля входу у Центральний ринок міста, повідомляє видання "Новий Калінінград".

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Як стверджують очевидці інциденту, обоє загиблих працювали на ринку. Так само є інформація, що загибла жінка була вагітною.

Їхнього сина років 13-15 доставили до лікарні у важкому стані. Імовірно, так само у важкому стані і стрілок. Так пише частина російських ЗМІ, ще деякі стверджують, що він теж помер.

Одразу ж після стрілянини вулицю закрили для проїзду, а на проїжджій частині лежала автоматична зброя. Імовірним мотивом вбивства називають побутовий конфлікт.

Телеграм-канал "Маш" пише, що загиблими були Вадим Янголенко та Дарія Єфимова. Водночас, їхнього сина буцімто вдалося врятувати.



Імовірно, загибла внаслідок стрілянини у Калінінграді сімейна пара

Стрілянина у Калінінграді: дивіться фото