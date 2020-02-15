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      У російському Калінінграді чоловік розстріляв подружню пару: деталі та фото

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      У російському Калінінграді чоловік влаштував стрілянину та вистрелив собі у груди / колаж 24 каналу

      Ввечері суботи, 15 лютого, невідомий чоловік почав стріляти у людей з гвинтівки. Він вбив сімейну пару та поранив їхню дитину, а опісля вистрелив собі у груди.

      Подія трапилася біля входу у Центральний ринок міста, повідомляє видання "Новий Калінінград".

      До слова: Стрілянина в ТРЦ у Таїланді: кількість жертв зросла, вбивцю ліквідували – фото, відео

      Як стверджують очевидці інциденту, обоє загиблих працювали на ринку. Так само є інформація, що загибла жінка була вагітною.

      Їхнього сина років 13-15 доставили до лікарні у важкому стані. Імовірно, так само у важкому стані і стрілок. Так пише частина російських ЗМІ, ще деякі стверджують, що він теж помер.

      Одразу ж після стрілянини вулицю закрили для проїзду, а на проїжджій частині лежала автоматична зброя. Імовірним мотивом вбивства називають побутовий конфлікт.

      Телеграм-канал "Маш" пише, що загиблими були Вадим Янголенко та Дарія Єфимова. Водночас, їхнього сина буцімто вдалося врятувати.

      стрілянина в Калінінграді, загиблі, сімейна пара
      Імовірно, загибла внаслідок стрілянини у Калінінграді сімейна пара

      Стрілянина у Калінінграді: дивіться фото

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини Росії Постраждалі Жертви Вбивство Стрілянина
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