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      В НБУ объяснили, почему падает курс доллара

      - Читати новину українською
      Почему падает курс доллара: объяснение НБУ
      В НБУ назвали причины падения курса доллара / ukr.media

      За апрель курс доллара упал с 28 до 27 гривен. В НБУ укрепление гривны объяснили падением экономической активности и сокращением импорта.

      Снижение курса доллара к гривне в апреле – начале мая 2020 года вызвал ряд факторов, заявила первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова в эфире одного из телеканалов.

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      Мы видим, что из-за карантинных мер, не только в нашей стране, а в большинстве стран мира, есть сокращение импорта, а это уменьшает спрос на иностранную валюту,
      – отметила Рожкова.

      Она добавила, что в мире беспрецедентно подешевели энергоносители. А это является еще одной причиной снижения спроса на валюту.

      Рожкова убеждена, что ажиотажный спрос на валюту в марте был больше вызван психологическими факторами, чем экономическими. Когда всплеск закончился, курс доллара к гривне колеблется незначительно, а НБУ покупает валюту.

      Что известно о проблемах с наличной валютой

      • В марте из-за эпидемии коронавируса и обвала нефтяных рынков украинцы массово начали скупать валюту.
      • Эпидемия спровоцировала трудности с ее поставкой в Украину.
      • Впоследствии проблему удалось решить. Нацбанк обеспечил банки наличной валютой.

      Як змінювався середньорічний курс долара
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Коронавирус COVID-19 Энергетика Деньги Курсы валют Валюта Доллар-Гривна Доллар НБУ
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