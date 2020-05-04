В НБУ объяснили, почему падает курс доллара

За апрель курс доллара упал с 28 до 27 гривен. В НБУ укрепление гривны объяснили падением экономической активности и сокращением импорта.

Снижение курса доллара к гривне в апреле – начале мая 2020 года вызвал ряд факторов, заявила первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова в эфире одного из телеканалов.

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Мы видим, что из-за карантинных мер, не только в нашей стране, а в большинстве стран мира, есть сокращение импорта, а это уменьшает спрос на иностранную валюту,

– отметила Рожкова.

Она добавила, что в мире беспрецедентно подешевели энергоносители. А это является еще одной причиной снижения спроса на валюту.

Рожкова убеждена, что ажиотажный спрос на валюту в марте был больше вызван психологическими факторами, чем экономическими. Когда всплеск закончился, курс доллара к гривне колеблется незначительно, а НБУ покупает валюту.

Что известно о проблемах с наличной валютой

В марте из-за эпидемии коронавируса и обвала нефтяных рынков украинцы массово начали скупать валюту.

Эпидемия спровоцировала трудности с ее поставкой в Украину.

Впоследствии проблему удалось решить. Нацбанк обеспечил банки наличной валютой.



Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала