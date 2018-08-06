В Одессе полиция проверяет информацию об избиении воспитанников детского приюта

В Одессе полиция открыла уголовное производство для проверки информации об избиении воспитанников детского приюта в Одессе.

Об этом говорится на сайте полиции Одесской области.

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"В хмельницкое отделение полиции поступило заявление о принятии мер к работникам областного приюта для детей, которые совершают психологическое и физическое насилие в отношении воспитанников этого учреждения... В ходе мониторинга сети интернет был обнаружен видеоролик, на котором малолетний ребенок, который, по его словам, является воспитанницей этого приюта, рассказывает о том, что воспитатели бьют детей", – говорится в сообщении.

Накануне в сети появилось видео, на котором девочка рассказывает о том, что воспитатели в приюте "Рассвет" в Одессе бьют детей: ладонями по лицу, рукам, животу и ягодицах.

Видеозапись на своей странице в Facebook опубликовала одесская патрульная Зоя Мельник.

Сведения по указанному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1ст. 126 (побои и истязания) Уголовного кодекса Украины.