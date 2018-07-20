В Одессе полиция задержала третьего заключенного, который накануне сбежал из колонии: фото

Правоохранители задержали третьего заключенного, который 17 июля вместе с двумя поддельниками сбежал из колонии в Одессе.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин.

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"Третий беглец за решеткой!" – написал Головин.

Он также опубликовал фото задержанного.

Советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, в свою очередь, сообщил, как будут наказаны сбежавшие.

За самовольный побег из мест лишения свободы открыто уголовное производство. Суд будет определять индивидуально для каждого из беглецов еще новый срок к тем срокам, на которые они были осуждены ранее,

– отметил он.

Отметим, что последним правоохранители задержали узника Владислава Кусписа, 1995 года рождения, осужденного по статьям "Кража" и "Нарушение неприкосновенности жилища".

Напомним, в Одессе около 4:00 утра 17 июля из колонии сбежали трое заключенных. Двое злоумышленников отбывали наказание за незаконное проникновение и кражи, а третий – за насильственное удовлетворение половой страсти в отношении малолетних. Вечером 17 июля, в Одессе задержали двух заключенных, которые утром сбежали из колонии общего режима №51.