08:22
9 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Гнев бацьки на Путина. Сказка российских СМИ об Украине
      Вєсті Кремля
      19:01, 8 декабря
      Вести. UA. Жир. Банда Ляшко. Украинский "Пороховоз"
      Вєсті.UA
      19:31, 8 декабря
      Куда коммунальщики тратят сотни миллионов гривен, или Зачем расчищать пляжи под Новый год
      ЦРУ
      09:00, 7 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Репрессивная психиатрия
      Згадати все
      00:10, 8 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      В Одессе правоохранители избили ультрас за патриотический баннер – волонтер

      212 Читати новину українською
      Полицейские задержали 12 болельщиков
      Полицейские задержали 12 болельщиков / romabra

      В Одессе после футбольного матча "Черноморец" – "Ворскла" правоохранители избили и задержали ультрас, которые вывесили баннер "Кремль, покайся!" и названия украинских кораблей, захваченных Россией – "Бердянск", "Никополь", "Яны Капу", использовав при этом дымовые шашки и файеры.

      Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Роман Синицын.

      Читайте также: В Херсоне неизвестные испортили билборды Андрея Садового: появились фото

      Сразу после матча – под сектором жесткий прием беркутом. Подогнали под сотню космонавтов и автозаки, людей клали лицом в асфальт, добивали лежачих ногами и дубинками, особенно тех, кто пытался спрашивать "за что",
      – написал волонтер.

      В результате инцидента правоохранители задержали более 20 человек. Синицын написал, что всем задержанным "шьют мелкое хулиганство".

      "Вы скажете, по дымы и файеры? Ультрас в Одессе жгут их чуть ли не на каждом матче, иногда даже на поле прилетает. Никогда ничего подобного не было. Уже лет пять как точно. Никаких драк на секторе с стюартами или полицией сегодня тоже было ", – подчеркнул он.

      Синицын добавил, что в частном разговоре представители правоохранительных органов говорили, что задерживали людей именно "за баннер, поступила команда делать жестко".

      В пресс-службе Национальной полиции Одесской области сообщили, что во время матча "болельщики одной из команд, нарушая порядок, зажгли файеры и подожгли сиденья".

      В Приморский отдел полиции были доставлены 12 человек, некоторые из них проявили злостное неповиновение работникам милиции при исполнении ими служебных обязанностей,
      – говорится в сообщении.

      Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о привлечении правонарушителей к ответственности за мелкое хулиганство и злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского.

      Теги: Футбол Новости Украины Полиция Новости Одессы
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря , 15:08
      Прибыли энергетической монополии Ахметова бьют новые рекорды, – депутат
       8 декабря , 07:33
      Заявление Путина о "референдуме" в Крыму: Геращенко объяснила пользу для Украины
       23 июля , 10:00
      Водительские права нового образца 2018: будем меняться?
       8 сентября , 09:02
      Атлетик назначил нового главного тренера – ему всего 35 лет
       5 декабря , 09:49
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук