В Одессе правоохранители избили ультрас за патриотический баннер – волонтер

В Одессе после футбольного матча "Черноморец" – "Ворскла" правоохранители избили и задержали ультрас, которые вывесили баннер "Кремль, покайся!" и названия украинских кораблей, захваченных Россией – "Бердянск", "Никополь", "Яны Капу", использовав при этом дымовые шашки и файеры.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Роман Синицын.

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Сразу после матча – под сектором жесткий прием беркутом. Подогнали под сотню космонавтов и автозаки, людей клали лицом в асфальт, добивали лежачих ногами и дубинками, особенно тех, кто пытался спрашивать "за что",

– написал волонтер.

В результате инцидента правоохранители задержали более 20 человек. Синицын написал, что всем задержанным "шьют мелкое хулиганство".

"Вы скажете, по дымы и файеры? Ультрас в Одессе жгут их чуть ли не на каждом матче, иногда даже на поле прилетает. Никогда ничего подобного не было. Уже лет пять как точно. Никаких драк на секторе с стюартами или полицией сегодня тоже было ", – подчеркнул он.

Синицын добавил, что в частном разговоре представители правоохранительных органов говорили, что задерживали людей именно "за баннер, поступила команда делать жестко".

В пресс-службе Национальной полиции Одесской области сообщили, что во время матча "болельщики одной из команд, нарушая порядок, зажгли файеры и подожгли сиденья".

В Приморский отдел полиции были доставлены 12 человек, некоторые из них проявили злостное неповиновение работникам милиции при исполнении ими служебных обязанностей,

– говорится в сообщении.

Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о привлечении правонарушителей к ответственности за мелкое хулиганство и злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского.