В Одессе прошли масштабные антитеррористические учения: фото и видео

На антитеррористических учениях в Одессе отрабатывали бунт в колонии, освобождение заложников и масштабные задержания. В учениях принимали участие спецназовцы СБУ, милиция, пограничники, спасатели и даже кинологи с собаками.

По легенде – в колонии произошел бунт. Заключенные захватили заложников и выдвинули свои требования. К воротам исправительного учреждения стягивались неизвестные в масках – так называемые сообщники заключенных. Начались беспорядки.

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Спецназовцы в амуниции и с защитными щитами оттесняли мятежников, а затем брали их в кольцо. В конце концов, всех арестовали и посадили в автозаки.

После этого силовики направились в помещение колонии – усмирять самих заключенных. В масштабных антитеррористических учениях приняли участие представители всех силовых структур, а это несколько сотен правоохранителей.

Антитеррористические учения в Одессе фото – скриншоты с видео 24 канала

Отметим, что легенда учений взята из реальных событий. В мае в этой колонии заключенные подняли бунт. Начали крушить все вокруг и подожгли пожарную машину. Чтобы успокоить заключенных сюда стянули сотни спецназовцев. После усмирения бунта колонию закрыли, а заключенных перевели в другие исправительные учреждения.

Смотрите видео о бунте в одесской колонии: