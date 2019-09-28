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      В Одессе прошли масштабные антитеррористические учения: фото и видео

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      На антитеррористических учениях в Одессе отрабатывали бунт в колонии, освобождение заложников и масштабные задержания. В учениях принимали участие спецназовцы СБУ, милиция, пограничники, спасатели и даже кинологи с собаками.

      По легенде – в колонии произошел бунт. Заключенные захватили заложников и выдвинули свои требования. К воротам исправительного учреждения стягивались неизвестные в масках – так называемые сообщники заключенных. Начались беспорядки.

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      Спецназовцы в амуниции и с защитными щитами оттесняли мятежников, а затем брали их в кольцо. В конце концов, всех арестовали и посадили в автозаки.

      После этого силовики направились в помещение колонии – усмирять самих заключенных. В масштабных антитеррористических учениях приняли участие представители всех силовых структур, а это несколько сотен правоохранителей.

      Антитеррористические учения в Одессе фото – скриншоты с видео 24 канала

      Отметим, что легенда учений взята из реальных событий. В мае в этой колонии заключенные подняли бунт. Начали крушить все вокруг и подожгли пожарную машину. Чтобы успокоить заключенных сюда стянули сотни спецназовцев. После усмирения бунта колонию закрыли, а заключенных перевели в другие исправительные учреждения.

      Смотрите видео о бунте в одесской колонии:

       

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      Теги: Новости Украины Новости Одессы Полиция Бунт в одесской колонии
      Источник: 24 канал
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