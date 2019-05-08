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      В Одесской области необычным способом пытались переправить рекордную партию наркотиков: фото

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      Фото с места события
      Фото с места события / Соцсети

      Одесские таможенники разоблачили уникальный способ перемещения наркотиков: товаром для прикрытия кокаина, который привезли в морской торговый порт "Южный" из Колумбии, стала краска.

      Установить содержание наркотиков в грузе было невозможно: ни визуально, ни с помощью экспресс-анализаторов и собак, сообщили в пресс-службе ДФС.

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      Так таможенники, которым товар показался подозрительным, отправили его содержание на анализ. Экспертиза показала, что в 30-килограммовых ведрах содержится до 3 килограммов кокаина.


      В Одесской области обнаружили крупную партию наркотиков


      Товар привезли в украинский порт из Колумбии

      Общий вес груза составляет почти 20 тонн, поэтому, по мнению таможенников, это может быть одной из рекордных кокаиновых партий. Ведь если во всех ведрах содержатся наркотики, их совокупный вес составляет около 2 тонн.

      Однако пока это – лишь предположения, ведь еще экспертизу всех контейнеров еще не провели.


      Краска, в которой обнаружили наркотические средства

      Известно, что отделить краску от наркотиков в Украине планировали в одной из лаборатории.

      По данному факту одесскими таможенниками в правоохранительные органы направлено уведомление об уголовном правонарушении по признакам статьи 305 Уголовного кодекса Украины.

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      Теги: Новости Украины Государственная фискальная служба Наркотики Новости Одессы
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