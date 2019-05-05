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      Пенсионерам ошибочно прислали 20 килограммов наркотиков

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      Пенсионерам ошибочно прислали 20 килограммов наркотиков
      Пенсионерам ошибочно прислали 20 килограммов наркотиков / Фото из открытых источников

      Пожилая пара из Австралии получила неизвестную посылку по почте. Пенсионеры были очень удивлены, когда увидели в ящике 20 килограммов метамфетамина.

      Пара сразу обратилась в полицию, пишет ABC.

      Читайте также: В Бразилии "задержали" попугая, который предупреждал наркодилеров о полицейских рейдах

      Правоохранители оценили 20 килограммов метамфетамина в приблизительно 10 миллионов долларов.

      Это кажется невероятным, что кто-то мог быть настолько небрежным,
      – заявил детектив Мэттью Кершоу.

      Полиция уже задержала и предъявила обвинения 21-летнему Чжилину Ма из пригорода Мельбурна. В его доме во время обыска правоохранители обнаружили еще 20 килограммов такого же наркотика.

      К слову, контрабандисты пытались ввезти в Нидерланды 1,6 тонны кокаина в ящиках с бананами, которые направлялись из Коста-Рики (Центральная Америка). Полиция сразу задержала 40-летнего гражданина Болгарии.

      blog_ava
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      Теги: Криминальные новости Курьезные новости Наркотики Австралия
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