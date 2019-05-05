Пенсионерам ошибочно прислали 20 килограммов наркотиков
Пожилая пара из Австралии получила неизвестную посылку по почте. Пенсионеры были очень удивлены, когда увидели в ящике 20 килограммов метамфетамина.
Пара сразу обратилась в полицию, пишет ABC.
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Правоохранители оценили 20 килограммов метамфетамина в приблизительно 10 миллионов долларов.
Это кажется невероятным, что кто-то мог быть настолько небрежным,
– заявил детектив Мэттью Кершоу.
Полиция уже задержала и предъявила обвинения 21-летнему Чжилину Ма из пригорода Мельбурна. В его доме во время обыска правоохранители обнаружили еще 20 килограммов такого же наркотика.
К слову, контрабандисты пытались ввезти в Нидерланды 1,6 тонны кокаина в ящиках с бананами, которые направлялись из Коста-Рики (Центральная Америка). Полиция сразу задержала 40-летнего гражданина Болгарии.