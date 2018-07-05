В Одесской области пятеро человек отравились грибами, среди них – беременная

В четверг, 5 июля, в Одесской области в Савранскую районную больницу были госпитализированы 5 жителей села Концеба с диагнозом отравление грибами: три женщины, одна из них беременная, а также двое мужчин.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

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"Со слов пострадавших, компания из 6 человек (один человек в медицинское учреждение не обращался), ели грибы дома, которые накануне собрали в лесополосе. Пострадавшим сразу же оказали необходимую медицинскую помощь", – сообщает пресс-служба.

Больные были переведены в Одесскую областную больницу, где 4 человека письменно отказались проходить лечение и вернулись домой, а под присмотром врачей осталась беременная женщина. Ее состояние здоровья – средней тяжести с положительной динамикой. Чрезвычайная ситуация на контроле.

Напомним, 2 июля на Киевщине в частном детском лагере случилось массовое пищевое отравление детей: 12 детям стало плохо, а 1 ребенок впал в кому. В Госпродпотребслужбе выяснили, что причиной отравления детей в лагере "Славутич" могли стать йогурты, которые им выдали на полдник, а срок их употребления истек.