В Одесской области силовики обезвредили банду, которая занималась поджогами по всей Украине

В Одесской области правоохранители в ходе спецоперации обезвредили преступную группировку, которая по заказу поджигала имущество предпринимателей и других людей по всей Украине.

Об этом сообщает пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко у себя на Facebook-странице.

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Известно, что правоохранители вышли на след и теперь задержали 4 бандитов. Злоумышленники скрывались в Одессе.

Группировка работала на заказ, а именно – занималась поджогами имущества: зданий, автомобилей предпринимателей и других граждан,

– добавил Андрей Лысенко.

По данным прокуратуры, последний поджог частной собственности зафиксирован несколько месяцев назад на территории Лиманского района Одесской области.

Более того, сейчас правоохранители пытаются установить заказчиков преступлений.