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      В Одесской области силовики обезвредили банду, которая занималась поджогами по всей Украине

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      В Одесской области силовики обезвредили банду, которая занималась поджогами по всей Украине
      В Одесской области силовики обезвредили банду, которая занималась поджогами по всей Украине / Фото из открытых источников

      В Одесской области правоохранители в ходе спецоперации обезвредили преступную группировку, которая по заказу поджигала имущество предпринимателей и других людей по всей Украине.

      Об этом сообщает пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко у себя на Facebook-странице.

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      Известно, что правоохранители вышли на след и теперь задержали 4 бандитов. Злоумышленники скрывались в Одессе.

      Группировка работала на заказ, а именно – занималась поджогами имущества: зданий, автомобилей предпринимателей и других граждан,
      – добавил Андрей Лысенко.

      По данным прокуратуры, последний поджог частной собственности зафиксирован несколько месяцев назад на территории Лиманского района Одесской области.

      Более того, сейчас правоохранители пытаются установить заказчиков преступлений.

       

      Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости Одессы СБУ Полиция Авто
      Источник: 24 канал
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