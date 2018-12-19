В Одесской области силовики обезвредили банду, которая занималась поджогами по всей Украине
В Одесской области правоохранители в ходе спецоперации обезвредили преступную группировку, которая по заказу поджигала имущество предпринимателей и других людей по всей Украине.
Об этом сообщает пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко у себя на Facebook-странице.
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Известно, что правоохранители вышли на след и теперь задержали 4 бандитов. Злоумышленники скрывались в Одессе.
Группировка работала на заказ, а именно – занималась поджогами имущества: зданий, автомобилей предпринимателей и других граждан,
– добавил Андрей Лысенко.
По данным прокуратуры, последний поджог частной собственности зафиксирован несколько месяцев назад на территории Лиманского района Одесской области.
Более того, сейчас правоохранители пытаются установить заказчиков преступлений.