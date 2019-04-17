В Польше будут платить всем детям по 500 злотых в месяц
В Польше будут выплачивать по 500 злотых (около 3 тысяч 500 гривен) в месяц всем детям до 18 лет. Деньги будут выплачивать в рамках программы государственной поддержки детей и молодежи "Семья 500+", которую одобрило польское правительство.
Ранее в Польше действовала похожая программа. Тогда пособие выплачивали на второго и каждого следующего ребенка в семье. Но правительство решило расширить программу поддержки семей и рождаемости в Польше, сообщает "Польское радио".
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Это должно служить улучшением демографии Польши. Чтобы была молодежь, которая позже будет работать и на нашу пенсию, и на экономическое развитие всей страны,
– сказал премьер Польши Матеуш Моравецкий.
В правительстве рассчитывают на положительные результаты новых изменений, после которых денежную помощь будут получать более 7 миллионов детей. Ведь программа, которая действовала до сих пор, привела к росту показателя рождаемости в Польше.
Новая программа поддержки детей заработает с 1 июля 2019 года. Ежегодно на нее Польша будет тратить около 9,5 миллиардов злотых (67,2 миллиардов гривен).
Сколько денег выплачивают на детей в Украине?
- До 30 апреля государственная помощь на детей до 8 лет составляет 1 тысячу 626 гривен;
- На детей от 6 до 18 лет – 2027 гривен.