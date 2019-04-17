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      В Польше будут платить всем детям по 500 злотых в месяц

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      В Польше с июля всем детям до 18 лет начнут платить по 500 злотых в месяц
      В Польше с июля всем детям до 18 лет начнут платить по 500 злотых в месяц / Иллюстративное фото

      В Польше будут выплачивать по 500 злотых (около 3 тысяч 500 гривен) в месяц всем детям до 18 лет. Деньги будут выплачивать в рамках программы государственной поддержки детей и молодежи "Семья 500+", которую одобрило польское правительство.

      Ранее в Польше действовала похожая программа. Тогда пособие выплачивали на второго и каждого следующего ребенка в семье. Но правительство решило расширить программу поддержки семей и рождаемости в Польше, сообщает "Польское радио".

      Читайте также: Многодетным семьям в Украине будут платить больше денег от государства: известны суммы

      Это должно служить улучшением демографии Польши. Чтобы была молодежь, которая позже будет работать и на нашу пенсию, и на экономическое развитие всей страны,
      – сказал премьер Польши Матеуш Моравецкий.

      В правительстве рассчитывают на положительные результаты новых изменений, после которых денежную помощь будут получать более 7 миллионов детей. Ведь программа, которая действовала до сих пор, привела к росту показателя рождаемости в Польше.

      Новая программа поддержки детей заработает с 1 июля 2019 года. Ежегодно на нее Польша будет тратить около 9,5 миллиардов злотых (67,2 миллиардов гривен).

      Сколько денег выплачивают на детей в Украине?

      • До 30 апреля государственная помощь на детей до 8 лет составляет 1 тысячу 626 гривен;
      • На детей от 6 до 18 лет – 2027 гривен.
      blog_ava
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      Теги: Деньги Новости Польши Дети и несовершеннолетние
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