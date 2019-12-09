В Польше осудили украинку, которая родила ребенка в туалете и бросила его в мусорник

В Люблине приговорили к 8 годам украинку, которая в июле 2018 года на заводе в туалете родила ребенка и бросила его в пластиковый контейнер для отходов.

Женщину признали виновной в попытке убийства. Учитывая раскаяние, суд назначил минимально возможное наказание за ее поступок – 8 лет заключения. Приговор пока не вступил в законную силу и может еще быть обжалован, сообщает портал "Я в Польше".

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Инцидент произошел на заводе по переработке фруктов и овощей в населенном пункте Милейове в июле 2018 года. Надежда К. покинула производственную линию на длительное время, позже, ее нашли в помещении туалета. Роженица истекала кровью, а рядом, в пластиковом контейнере был найден новорожденный ребенок. Младенца удалось спасти.

Надежда К. поехала на заработки в Польшу, когда была на восьмом месяце беременности, и тщательно скрывала этот факт.

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