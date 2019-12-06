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      Мама закопала живьем в кувшине недоношенную девочку, но ребенок выжил: фото

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      В Индии недоношенную девочку закопали живьем, но ребенок выжил и пошел на поправку / bbc.com

      В Индии выжила новорожденная девочка, которую мама положила в кувшин и закопала живьем. Ребенка нашли в октябре и она уже пошла на поправку.

      Эту девочку случайно нашел крестьянин, пришедший похоронить тело своей новорожденной дочери, сообщает ВВС. Несмотря на то, что ритуал захоронения в индуистов предусматривает кремацию, мертвых детей часто именно закапывают.

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      Сам крестьянин рассказал, что чтобы похоронить дочь, он выкопал яму размером около 90 сантиметров, когда его лопата споткнулась о кувшин. От легкого удар кувшин разбился, и послышался плач. Оказалось, что внутри – ребенок.

      Індія дитину закопали у глечику
      Кувшин, в котором нашли младенца / Фото BBC

      Девочку отвезли в больницу. У нее было заражение крови и критически низкий уровень тромбоцитов. Ребенок также страдал от переохлаждения и гипогликемии. А вес младенца составлял всего 1,1 килограмма. При этом не разгибались конечности ребенка.

      Недоношена дівчинка закопали живцем Індія
      Спасенная девочка сразу по прибытию в больницу / Фото BBC

      Врачи предполагают, что девочка родилась примерно на 30-й неделе беременности. Однако уже до 3 декабря вес ребенка вырос до 2,57 килограмма. Состояние здоровья уже удовлетворительное, ребенок нормально развивается и не страдает от любых тяжелых заболеваний.

      После определенного необходимого по закону периода ожидания родителей ребенка, его отправят на удочерение. Сейчас младенец находится под опекой властей штата, в котором находится.

      Похоронили живцем дитина Індія порятунок фото
      Спасенная девочка с ее врачом / Фото BBC

      В отношении родителей еще в октябре открыли дело и начали их поиски. По мнению следствия, девочку намеренно хоронили живьем, чтобы просто избавиться от нее. Ведь если бы родители считали ее мертвой, то после широкой огласки о том, что младенец выжил, обязательно забрали бы.

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      Следователи пока не называют никаких мотивов поступка родителей. Однако стоит отметить, что новорожденных девочек в Индии убивают довольно часто. Их считают бременем, особенно для бедных семей. Как результат, для демографического равенства населению Индии не хватает около 20 миллионов женщин. Такая ситуация является одной из худших во всем мире.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Здоровье Новости Здоровье Медицина Лечение Криминал Индия Дети и несовершеннолетние
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