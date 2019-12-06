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      Мама закопала живцем у глечику недоношену дівчинку, але дитина вижила: фото

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      В Індії недоношену дівчинку закопали живцем, але дитина вижила і пішла на поправку / bbc.com

      В Індії вижила новонароджена дівчинка, яку мама поклала в горщик і закопала живцем. Дитину знайшли у жовтні і вона вже пішла на поправку.

      Цю дівчинку випадково знайшов селянин, який прийшов поховати тіло власної новонародженої доньки, повідомляє ВВС. Припри те, що ритуал поховання в індуїстів передбачає кремацію, мертвих дітей часто саме закопують.

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      Сам селянин розповів, що аби поховати доньку, він викопав яму розміром близько 90 сантиметрів, коли його лопата спіткнулася об глечик. Від легкого удару посудина розбилася, і почувся плач. Виявилося, що всередині – дитина.

      Індія дитину закопали у глечику
      Глечик, у якому знайшли немовля / Фото BBC

      Дівчинку відвезли до лікарні. В неї було зараження крові і критично низький рівень тромбоцитів. Малеча також страждала від переохолодження і гіпоглікемії. А вага немовляти становила всього 1,1 кілограма. При цьому не розгиналися кінцівці дитини.

      Недоношена дівчинка закопали живцем Індія
      Врятована дівчинка відразу по прибуттю до лікарні / Фото BBC

      Лікарі припускають, що дівчинка народилася приблизно на 30-му тижні вагітності. Однак вже до 3 грудня вага дитини зросла до 2,57 кілограма. Стан здоров'я вже задовільний, дитина нормально розвивається і не страждає від жодних важких захворювань.

      Після певного необхідного за законом періоду очікування на батьків дитини, її відправлять на удочеріння. Зараз немовля перебуває під опікою влади штату, в якому перебуває.

      Похоронили живцем дитина Індія порятунок фото
      Врятована дівчинка з її лікарем / Фото BBC

      Щодо батьків ще в жовтні відкрили справу і почали їх пошуки. На думку слідства, дівчинку навмисно ховали живцем, щоб просто позбутися від неї. Адже якби батьки вважали її мертвою, то після широкого розголосу про те, що немовля вижило, обов'язково забрали б.

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      Слідчі наразі не називають жодних мотивів вчинку батьків. Однак варто відзначити, що новонароджених дівчаток в Індії вбивають досить часто. Їх вважають тягарем, особливо для бідних сімей. Як результат, для демографічної рівності населенню Індії бракує близько 20 мільйонів жінок. Така ситуація є однією з найгірших у всьому світі.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Медицина Діти і неповнолітні Індія Кримінал Лікування
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