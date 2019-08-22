В Полтаве потушили пожар на складе "Новой почты": фото, видео

В Полтаве спасатели через полсуток потушили пожар на складе "Новой почты". К счастью, пострадавших или жертв нет.

Крупный пожар вспыхнул на складе "Новой почты" по улице Ветеринарная около 20 часов 21 августа. А потушить его удалось лишь 22 августа в 9:05, пишет ГСЧС.

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Огонь охватил почти 2,5 тысячи квадратных метров одноэтажного здания. К тушению пожара привлекли более 80 пожарных и 20 единиц спецтехники.

Спасателям ночью удалось локализовать пожар в части помещения, а уже утром потушить огонь на остальной территории.

Огонь уничтожил помещение склада на площади 1500 квадратных метров и имущество в нем.

Пожар на складе "Новой почты" в Полтаве / фото с Facebook

Директор по корпоративным коммуникациям "Новой почты" Яна Нестерчук рассказала, что возгорание произошло в помещении, которое используется для нужд компании, пишут местные СМИ. Женщина убеждает, что посылки там не хранят.

Пожар на складе "Новой почты" в Полтаве: видео

Видео масштабного пожара на складе "Новой почты" с высоты: