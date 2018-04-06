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В прошлом году украинские металлурги произвели рекордно низкое количество стали

13 Читати новину українською
Сталь
Сталь / metallmash.dp.ua

Одной из причин является нехватка важных сырьевых ресурсов.

В прошлом году украинские металлурги произвели рекордно низкое количество стали за годы независимости. Одной из причин является нехватка важных сырьевых ресурсов, передает 112 канал.

В частности существует угроза закрытия импорта серной кислоты, что может создать монополию на этот вид сырья.

Межведомственная комиссия должна принять соответствующее решение в конце апреля. А вот вопросы функционирования рынка металлолома уже сейчас решаются в Верховной Раде.

Зарегистрированный законопроект предусматривает продление действия повышенной пошлины на экспорт.

Как сообщалось ранее, Украина испытывала острый дефицит металлолома, для его преодоления в Украине была введена пошлина на вывоз этого стратегического сырья за границу.

Нехватка металлолома приводила к недозагрузке и даже остановкам украинских металлургических предприятий, которые работают на экспорт и приносят в страну валютную выручку.

"Когда металлургические заводы на миллиарды долларов продают продукцию за рубеж, то это не только миллионы людей получают заработную плату – это означает, что гривна стабильна и цены не растут", – заявил Виктор Галасюк, председатель Комитета ВРУ по вопросам промышленной политики и предпринимательства.

Проблемы сырья по оценкам металлургов, являются критическими и имеют большое влияние на дальнейшее развитие отрасли и в целом украинской экономики.

Теги: Верховная Рада Экспорт імпорт металургия
Источник: 24 Канал
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