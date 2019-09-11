В России истерика из-за заявления Сенцова: слова кремлевских политиков поражают цинизмом

На первой пресс-конференции освобожденный политзаключенный Олег Сенцов и Александр Кольченко рассказали о российском плене, деталях обмена, настроениях в Кремле, а также сказали о своих планах на будущее. На вопрос журналистов о поездке в Крым, Сенцов ответил, что отправится туда только на танке. Именно эти слова вызвали в российских СМИ настоящую истерику.

И хотя украинский режиссер добавил, что не стоит воспринимать его слова буквально, однако в России все, как всегда, извратили на собственный лад.

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В частности, первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс в комментарии ответил, что украинец якобы может приехать только в автозаке.

Сенцов может вернуться в Крым только в машине для перевозки преступников – автозаке. Другого варианта нет. Пусть он садится в автозак и под охраной возвращается в Крым. У нас есть свободные камеры,

– сказал Фикс в комментарии "РИА Новости".

Не обошла вниманием слова Сенцова и крымская "Няша" – депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она назвала Сенцова преступником и террористом. Заявив, что порядочные и простые люди едут в Крым нормально, не на танках.



Сенцов вернулся в Украину / Фото: 24 канал (Ростислав Лабенский)

А российская телеведущая, известная поклонница Путина, грузинка Тина Канделаки также отреагировала на громкое заявление. И заметила, их долгое время пытались убедить, что Сенцов не террорист, а режиссер, а на первом своем публичном выступлении говорит о танках.

Нас так долго пытались убедить в том, что он никакой не террорист, а простой режиссер. И вот этот деятель культуры на первом же публичном выступлении говорит о танках. Тот момент, когда жизнь дает более сюрреалистические сюжеты, чем кино,

– написала она в своем Telegram-канале.

Присоединилась к общей истерии и псевдо-спикер законодательного собрания Севастополя Екатерина Алтабаева. Она прокомментировала: "Понятно, что это просто нездоровый человек. Это обидно для него самого и для украинского государства, потому что граждане с отсутствующим правосознанием и навыками гуманитарного общения – страшные люди".

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К слову 7 сентября Олег Сенцов и еще 34 украинских пленники Кремля вернулись в Украину. Это произошло в рамках обмена по схеме "35 на 35". Кроме 24 пленных моряков домой вернулись и 11 политзаключенных. Среди них: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.

Возвращение украинских моряков / Фото: 24 канал (Ростислав Лабенский)

10 мая 2014 года Олега Сенцова с активистом Александром Кольченко арестовали в оккупированном Крыму. Оккупанты обвинили режиссера и активиста в подготовке терактов. Уже через год Сенцова приговорили к 20 годам российской колонии строгого режима, а Кольченко дали 10 лет. В 2018 году Сенцов объявил голодовку, требуя освободить всех политзаключенных Кремля.