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      У Росії істерика через заяву Сенцова: слова кремлівських політиків вражають цинізмом

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      У Росії істерика через заяву Сенцова
      У Росії істерика через заяву Сенцова / 24 канал

      На першій пресконференції звільнений політв'язень Олег Сенцов та Олександр Кольченко розповіли про російський полон, деталі обміну, настрої у Кремлі, а також сказали про свої плани на майбутнє. На запитання журналістів про поїздку до Криму, Сенцов відповів, що відправиться туди лише на танку. Саме ці слова викликали у російських ЗМІ справжню істерику.

      І хоча український режисер додав, що не варто сприймати його слова буквально, однак у Росії все, як завжди, перекрутили на власний лад.

      Читайте також: Я не сумніваюсь в її щирості, – Сенцов про Надію Савченко

      Зокрема, перший віцеспікер кримського парламенту Юхим Фікс у коментарі відповів, що українець нібито може приїхати лише в автозаку.

      Сенцов може повернутися у Крим лише у машині для перевезення злочинців – автозаку. Іншого варіанту немає. Нехай він сідає в автозак і під охороною повертається до Криму. У нас є вільні камери,
      – сказав Фікс у коментарі "РИА Новости".

      Не оминула увагою слова Сенцова і кримська "Няша" – депутатка Держдуми Наталія Поклонська. Вона назвала Сенцова злочинцем та терористом. Заявивши, порядні й прості люди їдуть у Крим нормально, не в танках.


      Сенцов повернувся в Україну / Фото: 24 канал (Ростислав Лабенський)

      А російська телеведуча, знана шанувальниця Путіна, грузинка Тіна Канделакі також відреагувала на гучну заяву. І зауважила, їх довгий час намагалися переконати, що Сенцов не терорист, а режисер, а на першому своєму публічному виступі говорить про танки.

      Нас так довго намагалися переконати в тому, що він ніякий не терорист, а простий режисер. І ось цей діяч культури на першому ж публічному виступі говорить про танки. Той момент, коли життя дає більш сюрреалістичні сюжети, ніж кіно,
      – написала вона у своєму Telegram-каналі.

      Приєдналася до загальної істерії й псевдо спікерка законодавчих зборів Севастополя Катерина Алтабаєва. Вона прокоментувала: "Зрозуміло, що це просто нездорова людина. Це прикро для нього самого і для української держави, тому що громадяни з відсутньою правосвідомістю та навичками гуманітарного спілкування – страшні люди".

      Більше про те, як працює російська пропаганда та як з нею боротися – читайте у матеріалі 24 каналу.

      До слова, 7 вересня Олег Сенцов та ще 34 українських бранці Кремля повернулися в Україну. Це відбулося у рамках обміну за схемою "35 на 35". Окрім 24 полонених моряків додому повернулися й 11 політв'язнів. Серед них: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.

      Повернення українських моряків / Фото: 24 канал (Ростислав Лабенський)

      10 травня 2014 року Олега Сенцова з активістом Олександром Кольченком заарештували в окупованому Криму. Окупанти звинуватили режисера та активіста у підготовці терактів. Вже за рік Сенцова засудили до 20 років російської колонії суворого режиму, а Кольченку дали 10 років. У 2018 році Сенцов оголосив голодування, вимагаючи звільнити всіх політв'язнів Кремля.

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      Теги: Новини України Олег Сенцов Російська пропаганда Володимир Балух Павло Гриб Голодування Роман Сущенко Новини Криму Анексія Криму Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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