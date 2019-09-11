У Росії істерика через заяву Сенцова: слова кремлівських політиків вражають цинізмом

На першій пресконференції звільнений політв'язень Олег Сенцов та Олександр Кольченко розповіли про російський полон, деталі обміну, настрої у Кремлі, а також сказали про свої плани на майбутнє. На запитання журналістів про поїздку до Криму, Сенцов відповів, що відправиться туди лише на танку. Саме ці слова викликали у російських ЗМІ справжню істерику.

І хоча український режисер додав, що не варто сприймати його слова буквально, однак у Росії все, як завжди, перекрутили на власний лад.

Читайте також: Я не сумніваюсь в її щирості, – Сенцов про Надію Савченко

Зокрема, перший віцеспікер кримського парламенту Юхим Фікс у коментарі відповів, що українець нібито може приїхати лише в автозаку.

Сенцов може повернутися у Крим лише у машині для перевезення злочинців – автозаку. Іншого варіанту немає. Нехай він сідає в автозак і під охороною повертається до Криму. У нас є вільні камери,

– сказав Фікс у коментарі "РИА Новости".

Не оминула увагою слова Сенцова і кримська "Няша" – депутатка Держдуми Наталія Поклонська. Вона назвала Сенцова злочинцем та терористом. Заявивши, порядні й прості люди їдуть у Крим нормально, не в танках.



Сенцов повернувся в Україну / Фото: 24 канал (Ростислав Лабенський)

А російська телеведуча, знана шанувальниця Путіна, грузинка Тіна Канделакі також відреагувала на гучну заяву. І зауважила, їх довгий час намагалися переконати, що Сенцов не терорист, а режисер, а на першому своєму публічному виступі говорить про танки.

Нас так довго намагалися переконати в тому, що він ніякий не терорист, а простий режисер. І ось цей діяч культури на першому ж публічному виступі говорить про танки. Той момент, коли життя дає більш сюрреалістичні сюжети, ніж кіно,

– написала вона у своєму Telegram-каналі.

Приєдналася до загальної істерії й псевдо спікерка законодавчих зборів Севастополя Катерина Алтабаєва. Вона прокоментувала: "Зрозуміло, що це просто нездорова людина. Це прикро для нього самого і для української держави, тому що громадяни з відсутньою правосвідомістю та навичками гуманітарного спілкування – страшні люди".

Більше про те, як працює російська пропаганда та як з нею боротися – читайте у матеріалі 24 каналу.

До слова, 7 вересня Олег Сенцов та ще 34 українських бранці Кремля повернулися в Україну. Це відбулося у рамках обміну за схемою "35 на 35". Окрім 24 полонених моряків додому повернулися й 11 політв'язнів. Серед них: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.

Повернення українських моряків / Фото: 24 канал (Ростислав Лабенський)

10 травня 2014 року Олега Сенцова з активістом Олександром Кольченком заарештували в окупованому Криму. Окупанти звинуватили режисера та активіста у підготовці терактів. Вже за рік Сенцова засудили до 20 років російської колонії суворого режиму, а Кольченку дали 10 років. У 2018 році Сенцов оголосив голодування, вимагаючи звільнити всіх політв'язнів Кремля.