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      В Ryanair анонсировали новые международные рейсы из двух украинских городов

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      В Ryanair анонсировали новые международные рейсы
      В Ryanair анонсировали новые международные рейсы

      Известный ирландский лоукостер Ryanair планирует открыть два новых рейса из Харькова и Одессы в польскую Познань. Известно, что билеты на рейсы Харьков – Познань и Одесса – Познань появятся в продаже в конце октября.

      Рейсы из украинских городов будут осуществляться дважды в неделю по вторникам и воскресеньям.

      Читайте также: Известный лоукостер начал акционную продажу билетов Киев – Вена: цены

      Цены стартуются от 27 евро в одну сторону. К слову, Ryanair планировал запустить эти рейсы еще в июне, однако по неизвестным причинам их перенесли на конец октября.


      Стоимость билетов Одесса – Познань

      Стоит отметить, что бюджетная авиакомпания Ryanair анонсировала новый рейс из Киева в столицу Испании – Мадрид. Первый рейс состоится 3 октября вместо 27.

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      Теги: Новости Украины Новости Одессы авиация Новости Харькова
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