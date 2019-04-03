В Ryanair анонсировали новые международные рейсы из двух украинских городов
Известный ирландский лоукостер Ryanair планирует открыть два новых рейса из Харькова и Одессы в польскую Познань. Известно, что билеты на рейсы Харьков – Познань и Одесса – Познань появятся в продаже в конце октября.
Рейсы из украинских городов будут осуществляться дважды в неделю по вторникам и воскресеньям.
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Цены стартуются от 27 евро в одну сторону. К слову, Ryanair планировал запустить эти рейсы еще в июне, однако по неизвестным причинам их перенесли на конец октября.
Стоимость билетов Одесса – Познань
Стоит отметить, что бюджетная авиакомпания Ryanair анонсировала новый рейс из Киева в столицу Испании – Мадрид. Первый рейс состоится 3 октября вместо 27.
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