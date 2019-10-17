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      В Саудовской Аравии автобус загорелся в результате ДТП: 35 погибших – фото и видео

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      В результате ужасного ДТП с пожаром автобуса в Саудовской Аравии погибли 35 человек
      В результате ужасного ДТП с пожаром автобуса в Саудовской Аравии погибли 35 человек / indiatvnews.com

      В Саудовской Аравии автобус с паломниками столкнулся с грузовиком. В результате столкновения в салоне автобуса сразу начался пожар, из-за которого погибли 35 человек.

      Все погибшие были паломниками-пассажирами абвтобуса, сообщает издание Arab News.

      К слову: В ужасном ДТП на Николаевщине погибли 4 человека, среди которых маленькая девочка: фото

      Авария случилась в населенном пункте Аль-Акхаль в 170 километрах от священного города ислама Медины.

      ДТП у Саудівській Аравії, загинули 35 людей
      Сразу же после столкновения автобус с паломниками загорелся

      Кроме того, в результате жуткого ДТП 4 человека получили ранения. Всех пострадавших отвезли в больницу города Аль-Хамна.

      ДТП автобуса у Саудівській Аравії, 35 загиблих
      В результате столкновения погибли 35 паломников

      Погибшие были выходцами из азиатских и арабских стран, а в Саудовскую аравию прибыли с паломнической целью.

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Жертвы Аварии и ДТП Постраждалі Саудовская Аравия
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