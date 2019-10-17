В Саудовской Аравии автобус загорелся в результате ДТП: 35 погибших – фото и видео
В Саудовской Аравии автобус с паломниками столкнулся с грузовиком. В результате столкновения в салоне автобуса сразу начался пожар, из-за которого погибли 35 человек.
Все погибшие были паломниками-пассажирами абвтобуса, сообщает издание Arab News.
К слову: В ужасном ДТП на Николаевщине погибли 4 человека, среди которых маленькая девочка: фото
Авария случилась в населенном пункте Аль-Акхаль в 170 километрах от священного города ислама Медины.
Сразу же после столкновения автобус с паломниками загорелся
Кроме того, в результате жуткого ДТП 4 человека получили ранения. Всех пострадавших отвезли в больницу города Аль-Хамна.
В результате столкновения погибли 35 паломников
Погибшие были выходцами из азиатских и арабских стран, а в Саудовскую аравию прибыли с паломнической целью.